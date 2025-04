Cận cảnh dự án đối ứng BT toàn biệt thự, liền kề triệu đô được 'thêm' đất xây loạt chung cư

Theo đó, UBND TP Hà Nội chấp thuận cho Bitexco được tiếp tục thực hiện dự án The Manor Central Park phần đất còn lại (khoảng 6,6 ha) theo hợp đồng BT dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An TP Hà Nội đã ký. Đồng thời, UBND TP giao các sở ngành hướng dẫn Công ty CP Bitexco hoàn thiện quy trình thủ tục để tiếp tục thực án The Manor Central Park theo đúng quy định.