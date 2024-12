Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, điều hành.



Dàn siêu xe đang bị tạm giữ ở Công an quận Cầu Giấy

Theo nhà chức trách, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định có 2.661 bị hại. Tổng số tiền các bị hại đã nạp vào khoảng 50 triệu USD (khoảng hơn 1.260 tỉ đồng).

Cảnh sát cho biết việc quảng cáo trên mạng xã hội của nhóm Phó Đức Nam với hình ảnh ảnh hào nhoáng xa hoa, cuộc sống thượng lưu, khoe khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người tin tưởng đầu tư. Nạn nhân tin rằng đầu tư sẽ nhanh giàu có, sớm trở thành "đại gia".

Ban chuyên án xác định trong vụ án này, Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu. Đến thời điểm hiện tại, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán.

Trong đó có Rolls-Royce, Mercedes AMG G63



Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 5.200 tỉ đồng của Nam và đồng bọn, như 316 tỉ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối...

Trên thị trường, Rolls-Royce Cullinan có giá khoảng 35-40 tỉ đồng, tùy phiên bản, cấu hình.

2 chiếc Jaguar F-Type trị giá khoảng 5-6 tỉ đồng/chiếc

Lamborghini Urus có giá lăn bánh mới tại Hà Nội lên tới khoảng 18 tỉ đồng