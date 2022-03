Cận cảnh đại công trường đoạn cao tốc Bắc Nam nghìn tỷ nối Nghệ An - Thanh Hóa

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng cho dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa có công văn phê bình lãnh đạo 4 huyện thị xã gồm: thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên do không thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.