Cận cảnh công trường dự án mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

THY HUỆ |

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc là một trong những công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 được nhiều người quan tâm, với nhiều hạng mục đang về đích trước hạn.

Trong 21 dự án phục vụ Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027), dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) là một trong những công trình trọng điểm được nhiều người đặc biệt quan tâm. Dự án có tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng, thời gian triển khai 18 tháng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 18/4, các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ tối đa, trong đó nhiều hạng mục vượt tiến độ.

Nhà ga VIP - nơi sẽ đón tiếp các nguyên thủ và khách cấp cao, đang là hạng mục có tiến độ vượt sớm nhất trong khối nhà ga. Đến thời điểm hiện tại, 100% phần kết cấu thô hoàn thành, kết cấu thép mái cũng đạt 70%.

Nhà ga hành khách T2 hiện đạt 87% khối lượng kết cấu phần thô. Hiện dự án chính thức bước vào giai đoạn lắp đặt kết cấu thép mái. Những hệ khung thép khổng lồ đang dần định hình nên hình ảnh đôi cánh phượng hoàng lửa vươn mình mạnh mẽ.

Phần sân đỗ khu vực nhà ga cũng được ráo riết triển khai. Lớp BTXM M350/45 tại khu vực T2 đạt 10% và khu vực VIP đạt 13%. Việc triển khai đồng bộ từ nhà ga đến sân đỗ đảm bảo khi công trình khánh thành, mọi mắt xích sẽ đạt trạng thái sẵn sàng, thông suốt và đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ ở mức cao nhất.

Trên đại công trường, nhịp độ thi công xuyên ngày đêm của hàng nghìn công nhân tạo nên một cuộc đua bứt tốc chưa từng có trong tiền lệ.

Công nhân tất bật thi công giữa "chảo lửa" Phú Quốc.

Tuy nhiên, hạng mục khiến nhiều người bất ngờ về tốc độ thi công nhất chưa phải là nhà ga, mà là sân đỗ C1 với 5 vị trí đỗ mới.

Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026.

So với quy trình thi công các hạng mục tương tự tại những sân bay khác thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng, tiến độ tại Phú Quốc rút ngắn được 2/3 thời gian.

Việc sân đỗ 1C cán đích trước hạn, cùng các hạng mục phụ trợ thuộc dự án liên tục vượt tiến độ là kết quả của quy trình thi công bài bản, nằm ngoài dự đoán.

Bên cạnh dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC- "trái tim" của tổ hợp dự án cũng cán mốc 90%, dần lộ diện mạo.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào 30/10/2026, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027. Giai đoạn hoàn thiện nội thất vào đầu năm 2027 sẽ là bước cuối cùng để đưa công trình trở thành trung tâm MICE tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, sánh vai cùng những điểm đến hội nghị - sự kiện hàng đầu thế giới như Marina Bay Sands (Singapore) hay Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney (Úc).

Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

