Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế

Như Hoàn |

Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) ngày 28/8, VinFast đã giới thiệu mẫu “chuyên cơ mặt đất” Lạc Hồng 900 LX - dòng xe sản xuất giới hạn, phục vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế.


Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 1.

Hãng xe Việt Nam VinFast giới thiệu mẫu xe Lạc Hồng 900 LX tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) ngày 28/8.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 2.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 3.

Dòng xe đặc biệt này phát triển từ mẫu VF 9, sản xuất giới hạn và chưa được thương mại hóa. Lô đầu gồm 2 xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn đã được bàn giao cho Bộ Ngoại giao để phục vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 4.

So với VinFast VF 9, Lạc Hồng 900 LX sở hữu vẻ ngoài bề thế và sang trọng hơn. Mẫu xe này dài 5.342mm, rộng 2.065mm, cao 1.687mm, nặng 3.035kg và có trục cơ sở dài hơn 200mm so với VF 9, đạt 3.349mm.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 5.

Mâm xe có kích thước lên tới 21 inch, đem lại khoảng sáng gầm 175mm, cho khả năng lội nước 450mm.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 6.

Cả hai phiên bản của Lạc Hồng 900 LX đều sử dụng hệ thống treo trước dạng tay đòn kép độc lập còn phía sau là liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén. Sở hữu kích thước lớn, xe có bán kính quay đầu lên tới 7m.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 7.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt giả cỡ lớn tạo hình từ nhiều thanh nan đặt dọc lấy cảm hứng từ hình tượng cây tre và mặt cắt của Trống đồng Đông Sơn.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 8.

Cụm đèn chiếu sáng trước dạng LED được đặt thấp hơn VF 9, hai bên có hốc gió lớn gia tăng tính khí động học và hỗ trợ làm mát.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 9.

Bên cạnh đó, nắp ca-pô còn có điểm nhấn là logo cánh chim mạ vàng đặt nổi lấy cảm hứng từ cánh chim Lạc.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 10.

Khoang lái của Lạc Hồng 900 LX có phần giống VF 9 với phong cách tối giản và màn hình trung tâm 15,6 inch.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 11.

Tuy nhiên, chất liệu nội thất được nâng tầm với nhiều chi tiết ốp gỗ Golden Nanmu sáng màu, đi kèm nhiều chi tiết được mạ vàng thật và làm thủ công tương tự ngoại thất, đồng thời các hàng ghế đều được bọc da Nappa.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 12.

Ghế ngồi trong xe được bọc da cao cấp, mang đến cảm giác êm ái và sang trọng cho người sử dụng.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 13.

Ngoài ra, logo chữ “V” màu vàng cách điệu hình cánh chim xuất hiện tại nhiều nơi như vô-lăng, tựa đầu.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 14.

Xe được trang bị hệ thống camera 360 độ hiện đại, giúp người lái quan sát toàn cảnh xung quanh xe một cách rõ ràng và trực quan.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 15.

Hệ thống âm thanh trong xe được trang bị dàn loa cao cấp, mang lại trải nghiệm giải trí sống động và chân thực.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 16.

Về khả năng vận hành, Lạc Hồng 900 LX được trang bị hai động cơ điện có công suất 150kW (quy đổi khoảng 201 mã lực). Công suất kết hợp trên phiên bản Tiêu chuẩn đạt 402 mã lực (455 mã lực trên bản Chống đạn), mô-men xoắn cực đại đạt 620Nm cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 200km/h.

Cận cảnh “chuyên cơ mặt đất” VinFast Lạc Hồng 900 LX dành riêng để đưa đón nguyên thủ quốc tế- Ảnh 17.

Đuôi xe trang trí logo chữ V mạ vàng, tên xe "Lạc Hồng 900 LX" trên nắp cốp. Khe gió giả hai bên ốp các nan song song như phía trước. Đèn hậu LED với đèn định vị kéo dài toàn chiều rộng xe, đặc trưng VinFast.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan.

Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp,Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường “Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR.

Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể “dạo bước” qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắcvà gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.

