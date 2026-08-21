Cận cảnh cây đỏ trăm tuổi ở Đắk Lắk được công nhận là cây di sản Việt Nam

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công nhận cây cộng (cây sui) tại thôn Vân Hòa và 3 cây dâu da đất (cây đỏ) tại Đắk Lắk là Cây di sản Việt Nam.
Theo người dân địa phương, cây đỏ còn có những tên gọi khác là trái dâu đất , trái dâu da hoặc trái chua. Đây là một loại cây rừng thường gắn liền với cuộc sống của người dân miền núi và được coi là biểu tượng cho sự sung túc, đủ đầy.
Vào cuối tháng Chạp, trên các thân cây nổi lên từng ụ rồi từ đó nhô ra các chùm trái nhỏ màu xam xám, rồi lớn dần. Theo thời gian, chúng thành chùm hoa bé xíu đậu thành các chùm trái nhỏ sai chi chít.
Nhiều tháng sau, các chùm đỏ lớn dần lên và chuyển sang màu đỏ sẫm. Đến gần Tết Trung thu mới vào độ to tròn, căng mọng, bắt đầu chín. Quá trình từ khi cây đơm hoa, kết trái mất gần 10 tháng. Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau khi thu hoạch, cây đỏ lại cần mẫn cho ra đợt quả mới.