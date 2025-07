Theo đơn vị chủ đầu tư, cầu Kỳ Lộ có tổng chiều dài 1.873 m, bề rộng 17,5 m. Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 17,5 m, gồm một đơn nguyên cầu nằm bên phải tuyến. Mặt cắt ngang cầu giai đoạn 1 gồm 4 làn cơ giới mỗi làn rộng 3,5 m, dải phân cách giữa 0,5 m, dải an toàn giữa 2x0,5 m, dải an toàn bên 2x0,5 m, gờ lan can 2 bên 2x0,5 m.