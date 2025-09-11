Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép

Để phòng ngừa rủi ro, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo lắp đặt một trụ sắt tạm thời tại đoạn dầm bị tác động. Trụ này đặt cách đáy dầm từ 5–10cm, không tỳ trực tiếp vào kết cấu nhằm giám sát biến dạng và tránh thay đổi sơ đồ chịu lực. Đây chỉ là giải pháp tình thế để theo dõi an toàn công trình.