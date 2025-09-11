Clip: Như Hoàn
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
Như Hoàn |
Nhiều ngày đã trôi qua kể từ vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy tối 30/8 tại bãi trông giữ xe vi phạm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (đoạn nhánh Ramp CV1C, hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, quận Long Biên), hiện trường vẫn cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hien-truong-ngon-ngang-duoi-cau-vinh-tuy-xac-xe-chay-rui-be-tong-bong-troc-lo-thep-a570295.html