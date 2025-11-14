Cận cảnh cao ốc vị trí 'kim cương' được bà Trương Mỹ Lan xin tiếp tục đầu tư từ trại giam

Cụ thể, UBND TP.HCM đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (hiện đang bị giam giữ), bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục tham gia đầu tư và hoàn thiện công trình này.

Thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận, thành phố đã chuyển đơn của bà Trương Mỹ Lan đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Bến Nghé để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện các sở ngành đang khẩn trương phối hợp thẩm định để tham mưu hướng xử lý phù hợp, mở ra hy vọng mới cho công trình nằm ở vị trí “kim cương” này.

Công trình án binh bất động giữa vị trí đắc địa

IFC One Saigon sở hữu một trong những vị trí đắc địa nhất Sài Gòn, ngay giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt, sát bờ sông Sài Gòn. Với lợi thế này, công trình 42 tầng, cao 185m, từng được mệnh danh là “tòa nhà làm xấu xí bộ mặt thành phố” do quá trình thi công kéo dài và bỏ dở suốt nhiều năm.

Toà nhà đang được tận dụng tầng trệt làm bãi giữ xe

Hiện tại, trong khi các cao ốc lân cận luôn rực rỡ ánh đèn và tấp nập hoạt động, IFC One Saigon lại mang vẻ ngoài tương phản. Phần tầng trệt của tòa nhà đang được tận dụng làm bãi giữ xe tạm, vẫn có phương tiện ra vào, nhưng phía trên công trình vẫn “án binh bất động” và vắng lặng.

Chứng kiến sự lãng phí này, nhiều người dân xung quanh không giấu được sự tiếc nuối và kỳ vọng.

Ông Lê Công Hiếu, người dân tại phường Khánh Hội (TP.HCM) chia sẻ:

“Ngày trước họ thuê bảo vệ, trả lương để bảo quản mấy cỗ bê tông đó không. Sau này mới cho thuê mở bãi xe nhưng vẫn cứ đóng cửa im lìm vậy thôi. Mà bỏ lâu lắm luôn rồi. Nó là xây lên là đẹp lắm đó, vị trí này rất là đẹp luôn. View (tầm nhìn) ra sông ra biển, mới làm đèn sơ sơ như vậy thôi mà có hôm mở lên thấy hoành tráng ghê”.

Nhiều người dân kỳ vọng toà nhà có thể sớm hoàn thiện và đi vào hoạt động thay vì "án binh bất động" như hiện tại

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (Phường Bến Thạnh) bày tỏ sự mong mỏi về một diện mạo mới:

“Nếu nó phát triển như vậy thì mọi người ở đây sung túc, rộn ràng hơn, làm ăn phát triển hơn. Mong ai đó đầu tư vô để thực sự phát triển lên thì mọi người ở đây đông vui. Chứ giờ bỏ như này thì phí quá”.

Lịch sử dang dở của “tòa nhà biểu tượng”

Dự án ban đầu có tên Saigon M&C Tower, được khởi công từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD (khoảng 5.000 tỉ đồng) trên khu đất rộng 6.672 m². Theo thiết kế, đây sẽ là tổ hợp cao ốc thương mại - văn phòng - căn hộ và dự kiến hoàn thành vào năm 2009.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khoảng 80% phần thô, dự án đã ngừng thi công từ năm 2012 và rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài, sau đó bị thu giữ để xử lý nợ.

Đến năm 2021, dự án được đổi tên thương mại thành IFC One Saigon, với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Viva Land (doanh nghiệp được giới thiệu thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) là đơn vị phát triển mới, làm dấy lên hy vọng hồi sinh.

Tháng 8/2022, công trình có dấu hiệu thi công trở lại với việc thay lớp kính bên ngoài nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Nhưng chỉ sau đó không lâu, phần nội thất bên trong tiếp tục bị trì hoãn do dự án đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Khi bà Trương Mỹ Lan vướng vòng lao lý, Viva Land gần như "biến mất", khiến IFC One Saigon một lần nữa rơi vào trạng thái "đứng hình" cho đến khi có động thái mới nhất là đơn xin tiếp tục đầu tư của bà Lan.

Tương lai của IFC One Saigon vẫn đang được nhiều người trông chờ.