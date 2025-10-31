Hai lộ trình thay thế đèo D'ran

Để đảm bảo an toàn và khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng đã thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km262+400 đến Km262+530 từ 16 giờ ngày 30-10 cho đến khi cơ quan chức năng có thông báo mới.

Trong sáng 30-10, nhiều người không nắm được việc cấm lưu thông nên chạy vào đèo D'ran, sau đó phải mất thời gian "quay xe" với chiều dài hàng chục km.

Người dân và du khách lưu thông theo 2 hướng Lâm Đồng – Khánh Hòa có thể chọn lộ trình khác thay thế gồm:

Đối với phương tiện di chuyển theo hướng từ tỉnh Khánh Hòa lên Đà Lạt có thể đi theo hướng Quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm thì rẽ phải vào Quốc lộ 20 để đi đường đèo Prenn đến trung tâm Đà Lạt.

Đối với phương tiện di chuyển theo hướng từ Đà Lạt đến xã D'ran để xuống Khánh Hòa, có thể chọn đi Quốc lộ 20 qua đèo Prenn hoặc đèo Mimosa, khi đến ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 để di chuyển về tỉnh Khánh Hòa.