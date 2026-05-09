Cận cảnh biệt phủ 10.000m2 có cả biệt thự 10 phòng ngủ lẫn sân pickleball của nữ NSND 44 tuổi

Ở tuổi 44, Phạm Phương Thảo không chỉ được yêu mến bởi giọng hát đậm chất dân gian mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cơ ngơi rộng gần 10.000m2 ở ngoại thành Hà Nội. Khu biệt phủ của nữ NSND được ví như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với đầy đủ biệt thự, sân vườn, hồ cá và cả sân pickleball hiện đại.

Phạm Phương Thảo bắt đầu xây dựng cơ ngơi này từ năm 2019 trên khu đất hơn 8000m2. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục mở rộng diện tích, nâng tổng khuôn viên lên gần 10.000m2.

Biệt phủ nằm giữa không gian đồi núi xanh mát, được thiết kế hài hòa với thiên nhiên. Điểm đặc biệt là khu vực điện thờ Mẫu được đặt ở vị trí cao nhất, tạo cảm giác thanh tịnh và linh thiêng. Từ cổng vào là con đường dài lát đá, hai bên phủ kín cây xanh, mang phong cách sân vườn đậm chất nghỉ dưỡng.

Trước đây, nữ nghệ sĩ từng xây một căn nhà hai tầng có 8 phòng ngủ để phục vụ việc nghỉ ngơi của gia đình, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô tiếp tục đầu tư thêm một biệt thự 3 tầng quy mô lớn hơn, diện tích khoảng 300m2 mỗi sàn. Căn biệt thự mới có tới 10 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách Đông Dương sang trọng nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên.

Không gian bên trong biệt thự chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ, kết hợp nội thất mang gam màu trầm ấm. Tầng thượng được bố trí thành khu thư giãn với cây xanh, bàn trà và không gian ăn uống ngoài trời. Nhiều bạn bè nghệ sĩ từng ghé thăm đều trầm trồ trước độ hoành tráng nhưng vẫn rất yên bình của cơ ngơi này.

Ngoài biệt thự chính, khuôn viên còn có hồ cá, vườn cây ăn quả, khu rau sạch, phòng tập gym và khu homestay phục vụ khách lưu trú. Nữ nghệ sĩ cho biết cô muốn biến nơi đây thành chốn nghỉ dưỡng để tìm lại sự cân bằng sau những áp lực công việc.

Điểm nhấn gây chú ý thời gian gần đây là sân pickleball vừa được hoàn thiện trong khuôn viên biệt phủ. Đây là môn thể thao đang được nhiều nghệ sĩ và giới trẻ yêu thích. Theo chia sẻ của Phạm Phương Thảo, sân chủ yếu phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, đồng thời là nơi bạn bè, người thân tụ họp dịp cuối tuần.

Không chỉ sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước, Phạm Phương Thảo còn có sự nghiệp nghệ thuật thành công. Sinh năm 1982 tại Nghệ An, cô nổi tiếng sau khi giành giải Nhất Sao Mai 2003 dòng nhạc dân gian.

Suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với chất giọng giàu cảm xúc cùng nhiều ca khúc như Mơ duyên, Gái Nghệ, Chàng vinh quy. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, hiện nữ NSND có cuộc sống kín tiếng và viên mãn bên chồng doanh nhân. Thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông, cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên và tiếp tục theo đuổi âm nhạc theo cách riêng của mình.