Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi

Tin-ảnh-video: Tuấn Minh |

Khi bão số 10 Bualoi đổ bộ cũng là lúc triều cường dâng khiến gió, sóng biển đánh mạnh khiến bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão.

Theo ghi nhận, khi bão số 10 Bualoi đi qua, dọc bãi biển Khu du lịch biển Hải Tiến (thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) hiện lên một cảnh tượng "tan hoang" khi nhiều đoạn bờ kè bị sóng đánh vỡ, cây cối bật gốc, xô nghiêng, các công trình cảnh quan hư hỏng khắp nơi.

Khu du lịch biển Hải Tiến là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa cùng với Sầm Sơn, Hải Hòa, Nghi Sơn… hàng năm đón hàng triệu du khách tới vui chơi, tắm biển.

Hình ảnh bãi biển Hải Tiến sau bão số 10 Bualoi:

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Khu du lịch Hải Tiến - một trong những bãi biển nối tiếng ở Thanh Hóa tan hoang sau bão số 10 Bualoi

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 2.

Bờ kè biển Hải Tiến bị sóng đánh gãy vỡ, sụt lún, cây cối nghiêng ngả, bật gốc

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 3.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 4.

Những khối bê-tông chắc chắn đã không thể trụ được sau khi bão số 10 đi qua

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 5.

Đường nhựa hư hỏng, gãy, sụt lún khi triều cường vượt qua bờ kè tràn vào bên trong khu du lịch

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 6.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 7.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 8.

Nhiều đoạn đường, đê kè bị tụt chân tạo hàm ếch

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 9.

Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát ở Hải Tiến sau khi cơn bão đi qua

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 10.

Lực lượng chức năng đi kiểm tra một khu vực tơi tả sau bão

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 11.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 12.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 13.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 14.

Bão gió đã cuốn đi bao thành quả lao động vất vả của người dân

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 15.

Nhiều cây xanh bật gốc trong các khác sạn, khu nghỉ dưỡng

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 16.

Một bức tượng trên trục cảnh quan ở Hải Tiến bị sóng biển, gió bão xô ngã

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 17.

Những bàn tay "khổng lồ" dưới bãi biển đã bị xô nghiêng thêm ra phía biển so với cơn bão trước

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 18.

Biển Hải Tiến tơi tả sau khi bão số 10 Bualoi đi qua.

