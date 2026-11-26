Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, nhấn mạnh: "Nếu nói về triều cường, chúng tôi khẳng định 100% toàn bộ vùng dự án đã được thiết kế - bao gồm khu vực huyện Nhà Bè, quận 7, quận 1, quận 4, quận 8 và quận 6 cũ - sẽ hoàn toàn không còn bị ngập do nước triều xâm nhập. Điều này đã được kiểm nghiệm thực tế qua 3 ngày vận hành vừa qua và sẽ tiếp tục được các nhà khoa học, đơn vị thiết kế đánh giá chi tiết".