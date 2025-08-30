Cận cảnh 4 khối quân đội quốc tế nghiêm trang diễu binh qua Quảng trường Ba Đình ANH TÀI - KHẮC DUY - VIÊN MINH | 30/08/2025 16:18 Báo lỗi cho Soha Sáng 30/8, 4 khối quân đội Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia nghiêm trang diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, tạo điểm nhấn đặc biệt tại buổi tổng duyệt A80. Sáng nay 30/8, tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sự xuất hiện của 4 khối quân đội nước ngoài đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo người dân có mặt trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn quân nhân đến từ Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia bước đi dứt khoát, hàng ngũ ngay ngắn, uy nghiêm diễu binh tại Quảng trường Ba Đình. Các chiến sĩ đoàn Liên bang Nga đến từ Trung đoàn 154 Preobrazhensky - đơn vị danh dự lâu đời của quân đội Nga, vốn gắn liền với các nghi lễ quan trọng ở Moskva. Các chiến sĩ Nga có chiều cao đồng đều, trên 1,8 m, riêng tổ Quân kỳ mang cờ Liên bang Nga cao tới 1,9 m. Khi bước qua lễ đài trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng động tác của họ toát lên sự kỷ luật và phong thái nghiêm trang. Các chiến sĩ Nga sải bước trên những tuyến đường trung tâm ở Hà Nội sáng 30/8. Khối Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc với 120 quân nhân. Họ mới có mặt tại Hà Nội trưa 29/8 nhưng nhanh chóng hòa nhập với đội hình diễu binh. Gương mặt nghiêm trang, nhịp bước chắc chắn, đoàn quân Trung Quốc để lại ấn tượng mạnh về sự đồng bộ và tinh thần kỷ luật. Nhiều người dân đứng dọc tuyến đường trung tâm Hà Nội đã nán lại thật lâu để ghi lại khoảnh khắc các chiến sĩ Trung Quốc khi đoàn tiến qua. Khối Quân đội nhân dân Lào góp mặt với hơn 110 cán bộ, chiến sĩ. Gần một tháng tập luyện nghiêm túc tại Hà Nội đã giúp họ giữ bước chân đều đặn, uyển chuyển khi tiến qua Quảng trường Ba Đình. Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia với khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại Hà Nội từ giữa tháng 8, trải qua nhiều buổi hợp luyện và sơ duyệt. Đây cũng là lực lượng từng tham gia diễu binh trong dịp kỷ niệm 50 ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức tại TP.HCM hồi tháng 4/2025. Hình ảnh đẹp tuyệt đối của khối diễu binh, diễu hành tại buổi Tổng duyệt A80 Tags Quảng trường Ba Đình Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/can-canh-4-khoi-quan-doi-quoc-te-nghiem-trang-dieu-binh-qua-quang-truong-ba-dinh-ar962750.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha