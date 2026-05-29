Cận cảnh 2 người đàn ông dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp vàng ở TP.HCM

Ngày hôm nay (29/5), Công an TPHCM đang triển khai lực lượng truy bắt nhóm nghi phạm dùng búa gây ra vụ cướp tiệm vàng ở phường Tân Đông Hiệp. Trước đó, hai đội tượng đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt rồi bất ngờ lao vào tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1 (khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM).

Tại đây, các đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp đi một số nữ trang giá trị cao rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thời điểm xảy ra vụ việc, một phụ nữ đứng bán tại quầy không dám phản kháng vì bị nhóm này đe dọa. Một phần diễn biến sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Camera ghi lại hành vi nhóm đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp vàng.

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng gây án. Hiện vụ án được Công an TPHCM khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.