Cận cảnh 2 cây cầu trị giá 16.000 tỷ đồng, kết nối các khu đô thị hàng chục tỷ USD, chiếm 50% nguồn cung căn hộ Hà Nội

Cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ góp phần phân bổ lại lưu lượng giao thông, giảm áp lực phương tiện từ khu vực phía Bắc và Tây Bắc khi di chuyển về Đông Nam, qua đó hạn chế ùn tắc trên các trục chính như Vành đai 3, đường Giải Phóng. Đồng thời, công trình sẽ tăng cường kết nối qua sông Hồng, thúc đẩy đô thị hóa, góp phần giãn dân và giảm tải cho hệ thống giao thông nội đô cũng như các cầu hiện hữu.