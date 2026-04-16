Cận cảnh 2 cây cầu trị giá 16.000 tỷ đồng, kết nối các khu đô thị hàng chục tỷ USD, chiếm 50% nguồn cung căn hộ Hà Nội

Văn Đoan |

Hai dự án cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở với tổng vốn khoảng 16.000 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, từng bước kết nối các đại đô thị như Ocean Park, Ecopark, Sunshine Legend City… khu vực hiện chiếm hơn 50% nguồn cung mới của Hà Nội.

Cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở đang triển khai thi công đồng loạt. Với tổng mức đầu tư lên tới khoảng 16.000 tỷ đồng, đây được xem là những dự án hạ tầng then chốt, đóng vai trò tái định hình không gian phát triển đô thị Hà Nội trong giai đoạn tới. Hình ảnh mang tính chất tương đối.

Cầu Ngọc Hồi được quy hoạch nằm trên Vành đai 3.5, kết nối trực tiếp khu vực phía Nam Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Toàn tuyến dài khoảng 7,5 km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680 m, rộng hơn 32 m, bao gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Cầu dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Xây dựng cầu Ngọc Hồi đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến Vành đai 3.5 và liên thông với các trục hướng tâm của Hà Nội như Mê Linh, Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ góp phần phân bổ lại lưu lượng giao thông, giảm áp lực phương tiện từ khu vực phía Bắc và Tây Bắc khi di chuyển về Đông Nam, qua đó hạn chế ùn tắc trên các trục chính như Vành đai 3, đường Giải Phóng. Đồng thời, công trình sẽ tăng cường kết nối qua sông Hồng, thúc đẩy đô thị hóa, góp phần giãn dân và giảm tải cho hệ thống giao thông nội đô cũng như các cầu hiện hữu.

Tại công trường, nhiều hạng mục của cầu Ngọc Hồi đang được triển khai với sự tham gia của hàng trăm máy móc và công nhân. Các khu vực thi công nền móng và đường dẫn hai đầu cầu đang hình thành rõ rệt, cho thấy tiến độ dự án đang được đẩy nhanh.

Trong khi đó, cầu Mễ Sở thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô đang được triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Dự án bao gồm cầu chính vượt sông Hồng và hệ thống đường dẫn hai đầu dài gần 14 km, kết nối trực tiếp Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. Cầu có chiều dài khoảng 2 km, với điểm đầu tại xã Hồng Vân (Hà Nội) và điểm cuối thuộc xã Mễ Sở (Hưng Yên).

Trong tổng thể tuyến Vành đai 4, cầu Mễ Sở là một trong ba công trình vượt sông Hồng quan trọng, cùng với cầu Hồng Hà và cầu Hoài Thượng. Đây là các hạng mục then chốt góp phần hoàn thiện tuyến vành đai chiến lược, đồng thời liên thông với các trục giao thông lớn như Quốc lộ 1A và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Ghi nhận tại công trường, không khí thi công cầu Mễ Sở diễn ra khẩn trương với nhiều mũi triển khai đồng loạt. Các hạng mục cầu chính, đường dẫn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ với sự tham gia của hàng trăm máy móc, công nhân.

Tuy nhiên, dự án cầu Mễ Sở hiện vẫn gặp khó khăn ở khâu giải phóng mặt bằng, nhất là phía Hưng Yên khi còn một số hộ dân chưa bàn giao đất.

Đáng chú ý, khi đặt cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở trong tổng thể quy hoạch, một mạng lưới giao thông liên hoàn đang dần hình thành. Hai cây cầu cùng với Vành đai 4 tạo thành “tam giác kết nối”, giúp liên thông nhanh giữa khu Đông, khu Nam Hà Nội và các tỉnh lân cận, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược của Thủ đô.

Không chỉ cải thiện hạ tầng giao thông, hệ thống cầu, đường còn đóng vai trò “đòn bẩy” thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực. Khu Đông Hà Nội hiện chiếm hơn 50% nguồn cung nhà ở mới, với hàng loạt dự án quy mô lớn đang triển khai. Hạ tầng được đầu tư mạnh đang tạo lợi thế rõ rệt, thu hút dòng tiền đầu tư dịch chuyển về khu vực này.

Hơn nữa từ lợi thế này, các đại đô thị hàng đầu miền Bắc có giá trị hàng tỷ đô như Ocean Park, Ecopark hay Sunshine Legend City được hưởng lợi trực tiếp. Khoảng cách di chuyển tới trung tâm Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc, phía Nam được rút ngắn đáng kể, đồng thời gia tăng sức hút đối với người mua ở thực.


