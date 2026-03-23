Cán cân sức mạnh quân sự đang nghiêng về bên nào: Israel - Mỹ hay Iran?

Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự Military Power Rankings 2025, Mỹ đứng số 1 thế giới về sức mạnh quân sự, trong khi Iran xếp thứ 11 và Israel đứng thứ 14. Tuy nhiên, các con số chỉ phản ánh một phần bức tranh - điều quyết định nằm ở cách các lực lượng này được triển khai và phối hợp trên chiến trường, Hindustan Times nhận định ngày 22/3.

So sánh sức mạnh quân sự giữa Iran và Israel-Mỹ.

Tổn thất ban đầu: Iran chịu thiệt hại nặng nề

Kể từ cuối tháng 2/2026, xung đột đã gây thương vong lớn, trong đó Iran là bên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất:

-Hơn 3.000 người thiệt mạng tại Iran, bao gồm binh sĩ và dân thường

-Nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng bị phá hủy

-Đặc biệt, Iran mất đi các nhân vật lãnh đạo chủ chốt, trong đó có Lãnh tụ tối cao -Đại giáo chủ Ali Khamenei

Trong khi đó, Israel và Mỹ ghi nhận số thương vong thấp hơn đáng kể, chủ yếu do hệ thống phòng thủ và năng lực tác chiến vượt trội.

Iron Dome﻿ (Vòm Sắt), hệ thống phòng không được triển khai rộng rãi nhất, đã đánh chặn hơn 5.000 quả rocket với tỷ lệ thành công trên 90%. Đây là hệ thống đa nhiệm duy nhất đã được kiểm chứng trong thực chiến, có khả năng đồng thời bảo vệ trước nhiều loại mối đe dọa ngày càng đa dạng, bao gồm các mục tiêu bay trong khí quyển cũng như các mối đe dọa tầm ngắn (SHORAD), chống rocket-pháo-đạn cối (C-RAM) và vũ khí dẫn đường chính xác (PGM) trong điều kiện tấn công dày đặc, cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: Rafael.

Mục tiêu chiến lược: Mỹ và Israel “chia vai”

Dù cùng đứng về một phía, Mỹ và Israel theo đuổi hai mục tiêu quân sự khác nhau.

Israel tập trung vào “đòn đánh chính xác”: loại bỏ lãnh đạo, chỉ huy quân sự và cơ sở hạ tầng chiến lược của Iran. Trong khi đó, Mỹ triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm làm suy yếu năng lực hải quân và tấn công các mục tiêu kiên cố bằng oanh tạc cơ chiến lược.

Chiến dịch của Israel (Sư tử gầm - Operation Roaring Lion) đã sử dụng hơn 6.000 loại vũ khí và thực hiện hơn 1.600 phi vụ chỉ trong vài ngày đầu chiến sự.

Trong khi đó, Mỹ gây sốc với cường độ tấn công cực lớn: chỉ trong 24 giờ đầu, hỏa lực được cho là gần gấp đôi chiến dịch “Shock & Awe” (Gây sốc & Kinh ngạc) trong Chiến tranh Iraq 2003.

Chiến dịch “Sư tử gầm” của Israel đã sử dụng hơn 6.000 loại vũ khí và thực hiện hơn 1.600 phi vụ chỉ trong vài ngày đầu chiến sự. Ảnh: Unitedxp.co.il

So sánh lực lượng: Mỹ-Israel vượt trội về quy mô và công nghệ

Nhân lực:

Mỹ: ~2,18 triệu quân

Iran: ~1 triệu quân

Israel: ~643.000 quân

Lục quân

Mỹ: ~480.000 quân

Iran: ~354.000 quân

Israel: ~170.000 quân

Dù Iran có lực lượng đông đảo, nhưng Mỹ và Israel vượt trội về huấn luyện, trang bị và khả năng phối hợp tác chiến.

Israel: “bậc thầy chiến tranh chính xác”

Sức mạnh của Israel không nằm ở số lượng mà ở chất lượng:

-Máy bay tiêm kích tàng hình F-35I Adir, cùng F-15I và F-16I

-Vũ khí dẫn đường chính xác, máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình

-Hệ thống phòng thủ nhiều lớp nổi tiếng: Iron Dome (tầm ngắn), David’s Sling (tầm trung), Arrow 2 và 3 (đạn đạo)

Ngoài ra, Israel còn tích hợp chiến tranh mạng và tác chiến điện tử vào hệ thống chỉ huy, giúp kiểm soát chiến trường theo thời gian thực.

F-35I Adir (tiếng Do Thái có nghĩa là “Mighty” - Đấng toàn năng) là phiên bản tùy chỉnh chuyên biệt của tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của Mỹ, được phát triển riêng cho Không quân Israel (IAF). Adir tích hợp sâu các công nghệ điện tử hàng không, phần mềm, hệ thống gây nhiễu và vũ khí nội địa của Israel, biến nó thành trung tâm chỉ huy bay và vũ khí tấn công chính xác cao. Ảnh: IAF.

Mỹ: sức mạnh toàn cầu không đối thủ

Mỹ mang đến yếu tố mà không quốc gia nào sánh kịp: quy mô và khả năng triển khai toàn cầu.

Hải quân mạnh nhất thế giới với:

-11 tàu sân bay

-Hơn 70 tàu ngầm

B-2 Spirit là máy bay ném bom tàng hình chiến lược hàng đầu của Mỹ, được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại. Máy bay có khả năng mang nhiều loại vũ khí chiến lược, trong đó nổi bật là bom xuyên phá boong-ke GBU-57, bom dẫn đường chính xác JDAM và cả vũ khí hạt nhân, cho phép tấn công các mục tiêu kiên cố sâu trong lòng đất. Mỗi chiếc B-2 có thể mang tới khoảng 18–20 tấn vũ khí trong hai khoang chứa bên trong thân máy bay. B-2 được xem là máy bay quân sự đắt nhất thế giới: chi phí chế tạo một chiếc vào khoảng 2,1 tỷ USD, còn nếu tính cả nghiên cứu và phát triển thì tổng chi phí trung bình cho mỗi máy bay lên tới hơn 4 tỷ USD. Ảnh: TWZ.

Không quân:

-Tiêm kích thế hệ 5 (F-22, F-35)

-Oanh tạc cơ chiến lược (B-2, B-52, B-1B)

-Mạng lưới hơn 750 căn cứ tại hơn 80 quốc gia

Điều này cho phép Mỹ tiến hành chiến tranh kéo dài mà không phụ thuộc vào địa bàn khu vực.

Khi kết hợp: liên minh quân sự áp đảo

Sự phối hợp giữa Mỹ và Israel tạo ra một cấu trúc sức mạnh đặc biệt:

-Israel: đánh nhanh, chính xác, vô hiệu hóa mục tiêu quan trọng

-Mỹ: duy trì áp lực liên tục, đánh phá quy mô lớn, kiểm soát không-biển

Kết quả là:

-Khả năng giành ưu thế trên không gần như tuyệt đối

-Tấn công sâu vào lãnh thổ Iran

-Duy trì chiến dịch quân sự kéo dài với cường độ cao

-Nhưng Iran không phải đối thủ dễ bị khuất phục

Dù chịu tổn thất nặng, Iran vẫn còn những lợi thế:

-Vị trí địa lý chiến lược tại Trung Đông

-Mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực

-Kho tên lửa đạn đạo và UAV lớn

-Chiến lược “ chiến tranh bất đối xứng ”

Tehran đã tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả cho đến khi Mỹ và Israel chấm dứt các hành động quân sự.

Triển lãm UAV ở thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: The Standard.