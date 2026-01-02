Cán bộ ngoại giao 25 tuổi tai nạn tử vong trước cửa nhà: “Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà”

Mới đây trên các fanpage ở Nghệ An, truyền thông chia sẻ nhiều tin buồn về Đ.X.S. (SN 2001, trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú) đi xe khách từ Hà Nội về Nghệ An để nghỉ Tết Dương lịch không may gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh TK)

Theo thông tin từ Công an Nghệ An, tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 48E, đoạn qua xóm Thuận Yên, xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ cũ), Trong quá trình qua đường, anh S. va chạm với một xe khách đang lưu thông trên tuyến khiến anh S. tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là cán bộ đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Chia sẻ trên báo Vietnamnet lãnh đạo UBND xã Tân Phú cho biết anh S. là cán bộ công tác tại Hà Nội, về thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch thì không may gặp nạn ngay trước cổng nhà lúc khoảng 3h cùng ngày.

Trên fanpage Nghệ An, bài đăng chia sẻ thông tin từ phía gia đình nhận về hàng loạt bình luận bày tỏ sự xót xa, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của chàng trai khi tuổi đời còn quá trẻ.

Trên trang cá nhân, chị gái của Đ.X.S. là chị Đ.T.T. cũng liên tục đăng tải những dòng chia sẻ đầy đau lòng, cho biết vẫn chưa thể tin em trai đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 25. “Kiếp sau vẫn là em trai của chị em nhé”, chị viết. Do ở xa, chị T. phải di chuyển nhiều giờ liền để kịp trở về Nghệ An cùng gia đình trong nỗi bàng hoàng, đau xót.

Dưới các bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và cư dân mạng đã gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình. Nhiều người từng có dịp làm việc, tiếp xúc với Đ.X.S. bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của một chàng trai trẻ, được nhận xét là hiền lành, chăm chỉ và có năng lực.

Không ít bình luận từ hàng xóm, bạn bè, người từng học chung trường cũng để lại lời tiễn biệt, cho biết Đ.X.S. là người sống tình cảm, học giỏi và luôn tạo thiện cảm với những người xung quanh.

- "Thương cháu lắm. Giao thừa năm nào cũng đến nhà hai bác chúc Tết. Năm nay vắng bóng cháu rồi. Tết năm nay anh M. có về Tết thì cũng không gặp được cháu nữa".

- "Anh ấy rất ngoan, học giỏi, rất đẹp trai. Anh vừa mới chính thức nhận được công việc mà nhiều người mơ ước. Thương quá".

- "Để nhắc về em, nghĩ về em, trong mắt chị và mọi người chỉ toàn là những điều đẹp đẽ nhất hội tụ ở chàng trai 25 tuổi. Em ngoan ngoãn, lễ phéo, chăm ngoan học giỏi. Ra trường mang tấm bằng giỏi xuất sắc của học viện ngoại giao. Em được giữ lại để làm việc. Bi (tên gọi ở nhà) ơi, thương em".

- "Đau xót quá, tôi người ngoài nhìn vào mà cũng ngồi khóc. Tiếc thương cho một nhân tài, một chàng trai còn quá trẻ, em còn cả tuổi thanh xuân phía trước, vậy mà...".

- "Mình khóa dưới của anh này ở trường, hồi trước trong trường anh ấy nổi bật ở trường đại học lắm, vì giỏi và đẹp trai. Đời vô thường quá, mong anh an nghỉ".

- "Chỉ cách vài bước chân nữa thôi là về nhà rồi mà lần này sao xa quá vậy cháu ơi"

(Tổng hợp)