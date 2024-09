Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Tân (38 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Quốc Tân tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian làm công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường tại UBND xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, Nguyễn Quốc Tân đã tiếp nhận 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 5 người dân trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận, Tân không thực hiện theo quy định, mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm thủ tục sang tên 5 hồ sơ chuyển nhượng đất trên lại cho người quen của mình. Sau đó, Tân đem thế chấp quyền sử dụng đất trên tại các Ngân hàng để chiếm đoạt tiền vay và tiêu xài cá nhân. Hành vi của Tân sau đó bị các bị hại phát hiện và làm đơn tố giác đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của Tân đã gây thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang còn xác định, ngoài những vụ việc trên, Tân còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân khác với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng.