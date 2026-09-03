Căn biệt thự bí ẩn của BTV Long Vũ

MC, BTV Long Vũ tên đầy đủ là Trịnh Long Vũ (SN 1974, Hà Nội), từng là một trong những gương mặt quen thuộc nhất trên sóng VTV những năm 2000. Trái ngược với độ phủ sóng của mình, nam MC hiện lại có đời tư khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về gia đình hay không gian sống.

Thế nhưng, hình ảnh về căn biệt thự nơi Long Vũ cùng vợ con sinh sống từng được hé lộ và nhanh chóng gây chú ý bởi thiết kế khá khác biệt.

BTV, MC Long Vũ (Ảnh: FBNV)

Theo những hình ảnh được công bố trên một fanpage về thiết kế, căn nhà của gia đình BTV Long Vũ nằm giữa một khoảng sân vườn xanh mát. Không chọn kiểu biệt thự bề thế với những chi tiết cầu kỳ, công trình gây ấn tượng ngay từ bên ngoài bởi kiến trúc hiện đại và cách xử lý hình khối khá lạ mắt.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở phần tầng trên được thiết kế xòe rộng hơn so với tầng dưới. Cách tạo hình này vừa mở rộng không gian sử dụng, vừa khiến tổng thể căn nhà có cảm giác như đang "lơ lửng" giữa khu vườn. Các khoảng mở ở nhiều hướng cũng giúp ngôi nhà tận dụng được ánh sáng và kết nối với không gian xanh bên ngoài.

Căn biệt thự của gia đình BTV Long Vũ từng được đăng tải trên page thiết kế (Ảnh: X1 Architect)

Bên trong, phong cách thiết kế tiếp tục được giữ theo hướng hiện đại, thoáng và tương đối tối giản. Phòng ăn có diện tích rộng, bố trí hướng thẳng ra sân vườn, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên thay vì tách biệt hoàn toàn khỏi khu vực bên ngoài.

Phòng ngủ lại được tiết chế hơn với cách bài trí đơn giản, nhã nhặn. Một số chi tiết vật liệu như bức tường đá cũng được đưa vào không gian sống, tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Hành lang trong nhà được xử lý khá cầu kỳ với hệ thống đèn chiếu sáng, khiến không gian về tối có diện mạo khác hẳn so với ban ngày.

Không gian bên trong được thiết kế hiện đại, tối giản (Ảnh: X1 Architect)

Đáng nói, những hình ảnh về căn biệt thự này xuất hiện khá ít trên truyền thông. Bản thân Long Vũ cũng không phải kiểu nghệ sĩ thường xuyên khoe nhà, khoe xe hay cập nhật đời sống cá nhân. Vì thế, dù đã được hé lộ từ nhiều năm trước, căn nhà vẫn mang màu sắc khá "bí ẩn" đối với công chúng.

Trước khi lựa chọn cuộc sống kín tiếng, Long Vũ từng có một thời gian dài là cái tên quen thuộc trên truyền hình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bắt đầu công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam với nhiều vai trò từ phóng viên, BTV đến MC. Sau đó, Long Vũ chuyển sang VTV3, gắn bó với mảng thể thao và dần được khán giả biết đến nhờ lối dẫn hoạt ngôn, hài hước và có phần duyên dáng.

Tên tuổi của anh đặc biệt gắn với chương trình Chiếc nón kỳ diệu, Long Vũ đảm nhận vai trò MC của gameshow này trong 6 năm, từ 2001 đến 2006. Đây cũng là giai đoạn chương trình thuộc nhóm những gameshow ăn khách trên VTV và đưa Long Vũ trở thành một trong những MC được khán giả truyền hình nhớ mặt nhất.

Anh từng ghi dấu ấn khi dẫn dẵt chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu (Ảnh chụp màn hình/VTV)

Sau khi rời Chiếc nón kỳ diệu, anh chuyển sang những vai trò phía sau màn ảnh. Năm 2005, anh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng thể thao của Ban biên tập Truyền hình Cáp, một năm sau trở thành Trưởng phòng thể thao. Từ năm 2011 đến năm 2020, anh giữ vị trí Trưởng ban biên tập viên VTVCab. Việc đảm nhận công việc quản lý khiến Long Vũ gần như không còn xuất hiện thường xuyên với vai trò MC. Anh chỉ thỉnh thoảng dẫn một số chương trình cuối năm hoặc sự kiện.

Đầu năm 2020, nam MC nộp đơn xin thôi giữ vị trí lãnh đạo tại VTVCab theo sự phân công nhiệm vụ của VTV. Sau đó, anh gần như rút khỏi các hoạt động trước công chúng và hạn chế chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Đời tư của Long Vũ vốn được giữ khá kín. Anh kết hôn vào năm 1999, vợ của nam MC cũng hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và hai người có 2 con. Gia đình hiện sinh sống tại Hà Nội. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc hôn nhân, Long Vũ từng nói việc hai vợ chồng cùng làm trong ngành truyền hình giúp họ dễ thông cảm cho đặc thù công việc của nhau.

Cho đến hiện tại, Long Vũ càng sống kín tiếng hơn khi ngay cả các trang MXH anh cũng không còn cập nhật nhiều, chủ yếu xuất hiện những bài đăng vào các dịp đặc biệt.

BTV Long Vũ hiện có cuộc sống kín tiếng, ít khi cập nhập mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

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