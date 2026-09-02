Cần 250 tên lửa ATACMS để phá hủy bãi phóng UAV Geran-4 và Geran-5

GD&TĐ - Việc Ukraine không tấn công trực tiếp vào các bãi phóng UAV của Nga đang đặt ra câu hỏi về năng lực tấn công của nước này.

Căn cứ máy bay không người lái Tsymbulova của Nga.

Theo Defense Express, lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tấn công thành công một trong những địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) của Nga, được gọi là cảng máy bay không người lái Tsymbulova.

Cuộc tấn công được cho là đã làm hư hại một trong những vị trí phóng được sử dụng cho máy bay không người lái phản lực dòng Geran.

Hình ảnh vệ tinh do các hệ thống giám sát chuyên nghiệp công bố cho thấy dấu hiệu của đám cháy tại địa điểm này.

Giới quân sự Ukraine cho rằng, xét về kích thước của sân bay dành cho máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn chùm như ATACMS có vẻ là vũ khí lý tưởng để tấn công cơ sở này.

Tuy nhiên, ngay cả cách tiếp cận như vậy cũng chưa chắc đã mang lại hiệu quả cao tại Tsymbulova. Căn cứ máy bay không người lái Tsymbulova, nằm ở vùng Oryol của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 180km, có quy mô lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài ban đầu.

Khu phức hợp này trải dài hơn 3,5km từ Tây sang Đông và hơn 1,5km chiều ngang. Tổng diện tích của nó vượt quá 2,5km2.

Biến thể đầu đạn chùm M39 Block I của tên lửa ATACMS mang theo 950 đầu đạn con M74 và có diện tích tác chiến ước tính khoảng 0,033km vuông.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, tên lửa này có thể bị loại trừ vì tầm bắn của nó chỉ khoảng 165km, khiến căn cứ Tsymbulova nằm ngoài tầm với.

Ngược lại, phiên bản tầm xa M39A1 Block I có thể đạt khoảng 300km. Nó mang theo đầu đạn chùm nhẹ hơn chứa 300 đầu đạn con.

Diện tích tác động chính xác của đầu đạn chùm M39A1 chưa được công bố. Nếu áp dụng ước tính tỷ lệ dựa trên số liệu của M39 Block I, diện tích tác động có thể vào khoảng 0,0104km2.

Điều đó có nghĩa là về mặt lý thuyết, cần khoảng 250 tên lửa M39A1 để bao phủ toàn bộ khu vực rộng 2,5km2 bằng các đầu đạn chùm.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là nhắm vào các vị trí phóng riêng lẻ, số lượng có thể giảm xuống còn khoảng 20 tên lửa.

Còn một yếu tố quan trọng khác nữa. Lực lượng Nga dường như hiểu rõ khả năng của các hệ thống tấn công tầm xa của Ukraine và đã cố tình phân tán các vị trí phóng khắp khu vực.

Họ cũng đã xây dựng các công sự xung quanh, dường như đã tính đến vùng ảnh hưởng ước tính của đầu đạn chùm có đường kính khoảng 100m đối với M39A1 Block I hoặc các loại vũ khí tương đương.

Hơn nữa, các bệ phóng dùng cho Geran-4 và Geran-5 không phải là những hệ thống đặc biệt tinh vi hay có giá trị cao. Do đó, việc phá hủy từng bệ phóng riêng lẻ có thể ít quan trọng hơn so với việc tấn công các khu vực chứa và bảo dưỡng hỗ trợ chúng.

Điều này minh họa một trong những thách thức cơ bản của việc tấn công các trung tâm máy bay không người lái lớn.

Ngay cả một vũ khí mạnh mẽ như tên lửa ATACMS đầu đạn chùm cũng có thể không phải là giải pháp hiệu quả nếu khu vực mục tiêu đủ lớn và các khí tài quan trọng của nó bị phân tán.