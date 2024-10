Camry thì hot rồi nhưng Toyota còn cả loạt ‘bom tấn’ này, hé lộ còn 1 xe hot nữa tới VMS 2024

Với chủ đề “Công nghệ mở tương lai xanh”, Vietnam Motor Show (VMS) năm nay có sự góp mặt của rất nhiều mẫu xe hybrid và xe điện. Toyota nổi bật nhất trong các gian hàng xe xanh tại VMS 2024 với một dải sản phẩm 6 mẫu xe hybrid, xe điện nằm ở đa dạng phân khúc, trong đó có một mẫu concept thuần điện hoàn toàn mới được mang tới triển lãm. Bắt đầu từ ngày thứ 2, hãng xe Nhật còn đem tới mẫu xe thứ 7 đang tạo độ hot rất lớn trên thị trường.

Đến với VMS năm nay, Toyota trưng bày phiên bản hybrid của 5 mẫu xe, gồm Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Camry và Alphard. Trong số đó, Camry giống như một vedette trên sân khấu khi đây là thế hệ hoàn toàn mới lần đầu được hãng xe Nhật giới thiệu tới khách hàng trong nước thông qua triển lãm lần này. Đây cũng là một mẫu xe biểu tượng của thương hiệu Toyota tại Việt Nam trong gần 3 thập kỷ qua với hơn 77.700 xe bán ra cho đến hết tháng 9/2024.

Toyota Camry hoàn toàn mới tiếp tục là một thế hệ có những thay đổi đột phá. Thiết kế ngoại thất xe trẻ trung hơn, hiện đại hơn, tương lai hơn. Khoang cabin của Camry 2024 cũng mang tới cái nhìn mới về một mẫu xe “doanh nhân” với thiết kế bảng điều khiển mới lịch lãm và hiện đại hơn, tiện nghi cao cấp và sang trọng hơn với 2 màn hình lớn, vô-lăng 3 chấu mới cùng với sự tối giản của các nút bấm vật lý… Giá khởi điểm dự kiến của Camry 2024 từ 1,22 tỷ đồng.

Đặc biệt, Camry là mẫu xe đầu tiên của Toyota tại Việt Nam có tới 2 phiên bản hybrid. Đây cũng là tiền đề để hãng xe Nhật tiếp tục mở rộng tùy chọn hybrid trên các mẫu xe khác trong tương lai. Ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, tin rằng hybrid là giải pháp thực tiễn và phù hợp nhất với điều kiện Việt Nam. Vì vậy, Toyota mong muốn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xe xanh cho ng in ười Việt. Khi giới thiệu Camry thế hệ mới, hãng xe Nhật bổ sung một phiên bản hybrid với giá bán dễ tiếp cận hơn cũng vì lý do đó.

Một điểm nhấn khác không thể bỏ qua khi tới gian hàng Toyota tại VMS 2024 là mẫu concept thuần điện FT-3e. Mẫu concept FT-3e như mang tới một cái nhìn tương lai hơn về xe thuần điện của Toyota khi so với bản concept bZ4X trong kỳ triển lãm trước đó. Ngoài thiết kế đẹp, độc đáo và đậm chất tương lai, FT-3e còn thu hút sự chú ý với khả năng cá nhân hóa cao cùng nhiều công nghệ tiên tiến. FT-3e cũng là một đại diện điển hình cho phương tiện di chuyển thông minh của Toyota sau này.

Dải sản phẩm xe hybrid và concept thuần điện mà Toyota mang tới VMS 2024 thể hiện cho định hướng “Tiếp cận đa chiều” của hãng. Với định hướng này, Toyota cung cấp các giải pháp về năng lượng thay thế và nhiều dòng xe điện hóa (như hybrid tự sạc, hybrid sạc ngoài, xe thuần điện, xe chạy bằng pin nhiên liệu…) phù hợp với văn hóa và cơ sở hạ tầng của từng khu vực. Với thị trường Việt Nam, hybrid tự sạc là phù hợp nhất bởi vừa có thể đem lại cảm giác lái êm ái, thân thiện môi trường mà không bị phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trạm sạc.

Đến với gian hàng Toyota, khách tham quan còn được tận hưởng một không gian “xanh” với nhiều cây xanh cùng thông điệp “Beyond Zero” hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nhằm kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp hơn vì một quê hương tươi đẹp cho thế hệ mai sau.

Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam cũng mang tới VMS 2024 một mẫu xe thuần xăng đang “hot” là Land Cruiser Prado từ ngày thứ 2 của triển lãm. Mẫu SUV này có thiết kế đột phá hoàn toàn so với trước đây cùng nhiều công nghệ lần đầu xuất hiện. Động cơ 2.4L tăng áp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hộp số 8 cấp cùng 5 chế lái onroad, 4 tùy chọn offroad là điểm nổi bật về vận hành của mẫu SUV hầm hố này. Trên Land Cruiser Prado thế hệ mới còn có gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) mới nhất với nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Cũng tại gian hàng của Toyota, hãng xe Nhật Bản mang đến trải nghiệm thực tế ảo (VR) để khách tham quan có trải nghiệm trực quan hơn với gói an toàn Toyota Safety Sense. Khi đeo kính VR, khách hàng sẽ như bước vào một không gian mới với các tình huống mô phỏng giao thông trên đường và cách mà hệ thống an toàn thông minh TSS trên xe Toyota chủ động can thiệp và hỗ trợ để xe đi đúng làn đường, giữ khoảng cách tốc độ an toàn với xe phía trước và phanh khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ va chạm.