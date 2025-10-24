Campuchia vừa mua hơn 500.000 tấn hàng quan trọng từ Việt Nam: Được mệnh danh ‘cứu tinh’ của nông sản láng giềng, nước ta bỏ túi hơn 700 triệu USD

Ảnh minh họa

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu được hơn 161 nghìn tấn phân bón, trị giá hơn 79 triệu USD, giảm 20,9% về lượng và giảm 15,4% về kim ngạch so với tháng 8.

Lũy kế trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu phân bón đạt hơn 1,6 triệu tấn, trị giá hơn 703 triệu USD, tăng 28,8% về lượng và tăng 32,5% về kim ngạch so với 9T/2024.

Giá xuất khẩu trung bình 422 USD/tấn, tăng 3% so với năm trước.

Xét về thị trường, phân bón của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Campuchia với hơn 557 nghìn tấn, trị giá hơn 227 triệu USD, tăng 33% về lượng và tăng 31% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân 408 USD/tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 2 là thị trường Hàn Quốc hơn 110.806 tấn, trị giá 45,77 triệu USD, giảm 21% về lượng và giảm 24% về trị giá so với cùng kỳ. Giá tăng nhẹ 1%, tương ứng 413 USD/tấn.

Tiếp đến là thị trường Malaysia đạt 94.971 tấn, trị giá 39,92 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và tăng 13,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình 420,3 USD/tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản lượng phân bón của Việt Nam đáp ứng khoảng 8 triệu tấn/năm, trong khi nhu cầu trong nước ước tính trên 11 triệu tấn, bao gồm cả phân bón vô cơ và hữu cơ. Việt Nam có sự mất cân đối trong cơ cấu sản xuất, dẫn đến tình trạng dư thừa một số loại phân bón nhưng lại thiếu hụt ở các loại khác.

Ngành phân bón Campuchia là một thị trường trọng điểm đối với các doanh nghiệp Việt Nam, với nhu cầu tiêu thụ lớn, đặc biệt là các loại phân ure, DAP và NPK. Nhu cầu phân ure hàng năm ước tính khoảng 380.000-410.000 tấn, DAP khoảng 250.000-280.000 tấn và NPK khoảng 260.000-300.000 tấn. Campuchia là một thị trường xuất khẩu lớn của phân bón Việt Nam nhờ sự tương đồng về điều kiện canh tác và vị trí địa lý thuận lợi.

Trước đó trong năm 2024 vừa qua, Campuchia đã mua 592.121 tấn phân bón từ Việt Nam, tăng 1,4% so với năm 2023. Giá trị xuất khẩu đạt 240,82 triệu USD, giá trung bình 406,7 USD/tấn giảm 3,6% về giá so với năm 2023.

Trên thị trường Campuchia hiện có sản phẩm của nhiều công ty phân bón, trong đó có các công ty lớn như Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Phân bón Quốc tế Năm sao và Công ty Đạm Phú Mỹ, Công ty Bảo vệ thực vật An Giang.

Hiệp hội Phân bón thế giới (IFA) dự báo, nhu cầu tiêu thụ phân ure tăng 6% trong giai đoạn 2024 - 2028. Dự báo, xu hướng sử dụng phân bón hóa học và phân bón hữu cơ trong giai đoạn 2024 - 2029 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 6,5 - 6,7%.

Cùng với đó, năm 2025, giá phân bón toàn cầu được dự báo tăng khoảng 3 - 5%, có khả năng tác động lên mức giá trong nước, đặc biệt tại các khu vực phụ thuộc nhiều vào phân bón nhập khẩu. Ngoài ra, xuất khẩu phân bón dự báo sẽ phục hồi, đặc biệt tại các thị trường truyền thống như Campuchia, Hàn Quốc.



