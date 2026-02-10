Campuchia vừa làm một điều chưa từng có trong thập kỷ, châu Âu, Trung Quốc góp công lớn

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), xuất khẩu gạo và lúa của Campuchia trong năm 2025 đạt hơn 2 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với năm trước.

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 12/2025, Campuchia xuất khẩu 940.321 tấn gạo xay xát sang 75 thị trường quốc tế, thu về 602,41 triệu USD, đây là mức xuất khẩu gạo xay xát cao nhất trong hơn một thập kỷ qua đối với nước này. Trước đó, các năm gần đây thường chỉ đạt khoảng 600.000–650.000 tấn mỗi năm. Đồng thời, nước này cũng xuất khẩu 6.859.930 tấn lúa sang các nước láng giềng, với giá trị đạt 1,58 tỷ USD. So với năm 2024, xuất khẩu gạo tăng 45,59% và xuất khẩu lúa tăng 32,43%.

Liên minh châu Âu tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của gạo Campuchia, với 339.417 tấn, trị giá 258,28 triệu USD. Các nước Đông Nam Á đứng thứ hai, mua 273.657 tấn, trị giá 117,62 triệu USD, trong khi Trung Quốc tiếp nhận tổng cộng 231.125 tấn, trị giá 138,36 triệu USD. Thị trường châu Phi và Trung Đông cũng ghi nhận nhu cầu nhập khẩu khoảng 96.122 tấn, trị giá 88,15 triệu USD.

Trong cơ cấu xuất khẩu, gạo thơm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 64% kim ngạch, tiếp theo là gạo trắng hạt dài, gạo tấm, gạo đồ và gạo hữu cơ. Ông Lun Yeng, Tổng thư ký CRF, cho biết gạo thơm vẫn đang có nhu cầu xuất khẩu cao hơn các loại gạo khác, với khoảng 80% sản lượng được xuất sang châu Âu, Malaysia, Brunei và Trung Quốc. Ông cũng ghi nhận nhu cầu nhập khẩu gạo thơm xay xát tại Mỹ đang tăng lên trong thời gian gần đây.

Bên cạnh thành tích xuất khẩu, ông Yeng lưu ý chi phí vận chuyển và điện năng tại Campuchia hiện vẫn cao so với các nước láng giềng, phần lớn do khác biệt về cơ sở hạ tầng. Ông nhấn mạnh những cải thiện hạ tầng đã được thực hiện trong vài năm gần đây và hy vọng chi phí vận chuyển sẽ giảm khi dự án kênh đào Funan Techo hoàn thành.

“Trong tương lai, một số loại gạo có thể được vận chuyển trực tiếp đến các nước trong khu vực, như Trung Quốc, Philippines và các nước khác. Hiện tại, việc vận chuyển vẫn phải đi qua Việt Nam” ông Yeng giải thích.

Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong năm 2025 được xem là tín hiệu tích cực cho ngành lúa gạo Campuchia, đồng thời phản ánh nhu cầu thị trường quốc tế đang mở rộng đối với các loại gạo đặc sản của nước này.

Theo Khmer Times﻿