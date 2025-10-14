Campuchia tố Thái Lan phát tiếng ma hú ở biên giới - Bangkok đáp trả: Chỉ là tiếng phim

Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng chiến tranh tâm lý

Sự tĩnh lặng của làng Prey Chan và Chork Chey, Campuchia, bị phá vỡ bởi loa phóng thanh từ phía Thái Lan, phát ra những tiếng ma hú rùng rợn, tiếng động cơ gầm rú và tiếng chó tru. Trong bốn đêm liên tiếp, những âm thanh rùng rợn này xuyên thủng bầu không khí ban đêm, khiến trẻ em mất ngủ và khiến cả cộng đồng run rẩy trong sợ hãi, tờ báo mô tả.

Âm thanh được phát qua loa công suất lớn từ phía biên giới Thái Lan, gần hàng rào dây thép gai do quân đội Thái Lan lắp đặt, gồm hai loại: tiếng hú như tiếng ma phát ra từ 22h44 tối 10/10 đến 0h04 sáng 11/10, và tiếng ồn của máy bay từ 3h22 đến 3h53 sáng 11/10/2025.

Báo Campuchia cho rằng đây không phải “chiến dịch gây tiếng ồn” mà là hành động chiến tranh tâm lý, vi phạm luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra lên án mạnh mẽ hành động này, cáo buộc đây là hình thức “ô nhiễm tiếng ồn” nghiêm trọng và xâm phạm các quyền cơ bản của con người.

Campuchia cáo buộc Thái Lan phát tiếng 'ma hú' ở biên giới

Thái Lan lên tiếng

Theo Bangkok Post ngày 13/10, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tái khẳng định Thái Lan sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức trong việc xử lý các vấn đề xuyên biên giới với Campuchia, sau những chỉ trích của Phnom Penh về việc sử dụng chiến thuật tâm lý gần biên giới.

Trả lời câu hỏi về việc liệu hiệu ứng âm thanh rùng rợn có phải là một động thái leo thang hay không, ông Anutin cho biết ông đã trao toàn quyền cho quân đội trong việc đưa ra các quyết định tác chiến, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến ngoại giao, vốn thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

Các phóng viên cũng đặt câu hỏi liệu việc sử dụng hiệu ứng âm thanh ma quái gần biên giới có thể bị xem là vi phạm nhân quyền hay không, khi một số thành viên Thượng viện Thái Lan đã bày tỏ lo ngại.

Thủ tướng Anutin cho biết ông vẫn chưa nghe đoạn ghi âm, nhưng nhấn mạnh mọi hành động phải nằm trong khuôn khổ luật pháp – cả của Thái Lan lẫn quốc tế – và tuân thủ các chuẩn mực, nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi.

Khi được hỏi liệu những chiến thuật như vậy có thể làm tổn hại đến hình ảnh của Thái Lan trên trường quốc tế hay không, ông Anutin đáp: “Chúng tôi đang bảo vệ chủ quyền của mình.”

Trong khi đó, Thai PBS dẫn lời Người phát ngôn Quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suwaree, ngày 12/10 cho biết việc sử dụng loa phóng thanh là cách thể hiện sự bất mãn một cách phi bạo lực trong xung đột với Campuchia.

Thiếu tướng Winthai cho biết các cơ quan chức năng sẽ xem xét nguyên tắc nhân quyền, bảo đảm lực lượng thực thi pháp luật luôn ưu tiên các biện pháp gây ra ít tác hại nhất.

Ngày 13/10, trước cáo buộc từ Campuchia về những âm thanh rùng rợn, Quân khu 1 Thái Lan cho biết họ đã phát phim tài liệu lịch sử.

Hoạt động này được mô tả là một chiến dịch tâm lý trong khuôn khổ kế hoạch dân sự, từ nhẹ đến mạnh dần, và tình hình chung tại khu vực biên giới vẫn bình thường, không xảy ra sự cố lớn nào.

An An (Theo Khmer Times, Bangkok Post, Thai PBS)