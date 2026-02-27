Campuchia thăng liền 27 bậc trên một bảng xếp hạng toàn cầu, nâng vị thế ở Đông Nam Á

Campuchia đang ghi nhận những bước tiến đáng kể trong việc đón đầu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), theo Báo Khmer Times và các nguồn tin quốc tế khác. Theo Government AI Readiness Index 2025 do tổ chức Oxford Insights đánh giá, Campuchia đã tăng 27 bậc trong bảng xếp hạng sẵn sàng AI toàn cầu, đứng thứ 118 trên 195 quốc gia được đánh giá, so với vị trí 145 năm 2024. Đây là một bước nhảy lớn cho một nền kinh tế đang phát triển trong khu vực ASEAN.

Chỉ số xếp hạng này đánh giá mức độ mà các chính phủ có thể tận dụng AI để phục vụ lợi ích công cộng, bao gồm việc thúc đẩy ứng dụng AI trong dịch vụ công, phát triển chính sách, và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Việc Campuchia cải thiện thứ hạng cho thấy chính phủ nước này đang tích cực thúc đẩy chiến lược số hoá, từ hạ tầng kỹ thuật đến nguồn nhân lực và khung pháp lý.

Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia cho biết tiến trình này xuất phát từ nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng số, tăng cường kỹ năng số trong lực lượng lao động, phát triển chính sách và khung pháp luật hỗ trợ AI, khuyến khích đổi mới và doanh nghiệp mới, cũng như thúc đẩy “sử dụng AI một cách toàn diện và có trách nhiệm”.

Cụ thể trong vài năm gần đây, Campuchia đã triển khai nhiều sáng kiến kỹ thuật số và AI quan trọng. Trong đó có Trung tâm Nghiên cứu AI Quốc gia trong giáo dục, nhằm tăng cường năng lực ứng dụng AI trong học tập và đào tạo; Báo cáo đánh giá sẵn sàng về đạo đức AI, giúp định hướng các tiêu chuẩn và thực hành có trách nhiệm; Lộ trình phát triển kỹ năng số giai đoạn 2024–2035, giúp người lao động thích ứng nhanh với công nghệ mới.

Campuchia cũng đang chuẩn bị một loạt văn kiện chiến lược quan trọng như Chiến lược Quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo, dự thảo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và dự thảo luật an ninh mạng – những nền tảng pháp lý thiết yếu để điều hành hệ sinh thái AI một cách hiệu quả trong dài hạn.

Sự thay đổi này đi kèm với việc triển khai thực tế các ứng dụng AI: từ các nền tảng xác thực dữ liệu trực tuyến (verify.gov.kh), ứng dụng dịch thuật (TranslateKH) đến các nền tảng AI đặc thù cho tiếng Khmer và dịch vụ hình ảnh đại diện. Mục tiêu chiến lược là phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia và mô hình học máy AI bản địa (như Khmer LLM) trong tương lai.

Bức tranh tiến bộ của Campuchia không chỉ củng cố vị thế của nước này mà còn phản ánh xu hướng thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong ASEAN, khi nhiều quốc gia trong khu vực tìm cách tận dụng AI để tăng năng suất lao động, cải thiện dịch vụ công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số. Báo cáo của Quỹ ASEAN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực và phát triển hạ tầng AI để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và sản xuất.