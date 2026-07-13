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Campuchia sắp đón tin vui lớn - lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ làm được điều này

Như Quỳnh
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Láng giềng Việt Nam đang trên đà đạt được mục tiêu được nước này đặt ra từ hơn một thập kỷ trước nhưng chưa từng đạt được.

Campuchia sắp đón tin vui lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Campuchia đang tiến gần đến cột mốc xuất khẩu 1 triệu tấn gạo trong năm 2026, mục tiêu được nước này đặt ra từ hơn một thập kỷ trước nhưng chưa từng đạt được. Đà tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm đang củng cố kỳ vọng ngành lúa gạo Campuchia sẽ lần đầu tiên hoàn thành mục tiêu này.

Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này đã xuất khẩu 630.319 tấn gạo sang 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 62,84% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 367,1 triệu USD, tăng 29,52%. Có 60 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trong giai đoạn này.

ASEAN hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Campuchia với 228.780 tấn, trị giá 98,9 triệu USD. Tiếp theo là 32 quốc gia châu Âu với 179.828 tấn, mang về 121,73 triệu USD. Trung Quốc cùng các Đặc khu hành chính của nước này nhập khẩu 170.483 tấn, trị giá 99,67 triệu USD, trong khi các thị trường khác tiêu thụ 51.228 tấn với giá trị 46,8 triệu USD.

Về cơ cấu sản phẩm, gạo thơm tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm 59,81% tổng lượng xuất khẩu. Gạo trắng chiếm 22,58%, gạo tấm 14,35%, gạo đồ 1,82%, gạo hữu cơ 1,24% và các loại khác chiếm khoảng 0,2%.

Bên cạnh gạo xay xát, Campuchia còn xuất khẩu 3,18 triệu tấn lúa, thu về khoảng 713,42 triệu USD trong cùng kỳ.

Mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm được Campuchia công bố từ hơn 10 năm trước nhưng vẫn chưa thể hoàn thành tính đến hết năm 2025. Năm ngoái, nước này xuất khẩu 940.321 tấn gạo, tăng 45,59% so với năm 2024, với kim ngạch đạt 602,41 triệu USD, tăng 22,64%.

Ông Lay Chhun Hour, Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, cho biết xuất khẩu gạo của nước này đã duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định, đặc biệt từ năm 2025 khi sản lượng xuất khẩu tăng gần 50% so với năm trước đó.

Theo ông, CRF đang tiếp tục thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu và tin tưởng Campuchia sẽ đạt ít nhất 1 triệu tấn gạo xuất khẩu trong năm nay.

Ông Lay Chhun Hour cho rằng kết quả tích cực hiện nay đến từ việc mở rộng hệ thống sấy lúa, tăng năng lực kho chứa và đẩy mạnh phát triển các thị trường xuất khẩu mới. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc vẫn là hai thị trường trọng điểm, trong khi xuất khẩu sang Malaysia và Philippines đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh.

Theo Chủ tịch CRF, trong khoảng một thập kỷ qua, Chính phủ Campuchia cũng đã ưu tiên đầu tư vào hệ thống xay xát nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo, tạo nền tảng cho mục tiêu mở rộng xuất khẩu trong những năm gần đây.

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