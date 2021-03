Campuchia: Phạt tù tới 10 năm đối với người cố tình lây bệnh COVID-19

Theo Tân Hoa xã, 80 nghị sĩ tham dự phiên họp quốc hội đã nhất trí thông qua dự luật gồm 6 chương và 18 điều.



Nghị sĩ Lork Kheng cho hay, theo luật, những người trốn cách ly, dẫn đến việc lây lan COVID-19 cho người khác, sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và phạt 2.500 USD. Cũng theo bà Kheng, một bệnh nhân COVID-19 bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị hoặc cơ sở điều trị sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm và phạt tiền 5.000 USD.

Bà Kheng nói: “Ai đó cố tình lây bệnh COVID-19 cho người khác sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, và án phạt sẽ tăng lên từ 10 đến 20 năm nếu hành vi này được thực hiện bởi một nhóm hoặc một tổ chức".

Bộ trưởng Y tế Mam Bunheng cho biết dự thảo luật được xây dựng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và giúp giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực kinh tế và xã hội ở Campuchia. Ông nhấn mạnh khi có hiệu lực, luật sẽ trở thành cơ sở pháp lý vững chắc để chính phủ đưa ra các biện pháp - cả y tế và hành chính cũng như các biện pháp khác nhằm bảo vệ cuộc sống của người dân và sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, ngày 27/2, Bộ Y tế Campuchia đã thông báo thành lập tiểu ban an ninh và quản lý trật tự để giám sát tất cả các trung tâm cách ly COVID-19 trên toàn quốc trực thuộc ủy ban liên bộ phòng chống dịch, nhằm giám sát, đánh giá và tham vấn về mọi vấn đề liên quan đến an ninh và sự ổn định tại các trung tâm cách ly ở Campuchia, đảm bảo rằng những tiêu chuẩn và quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch được tất cả mọi người tuân thủ. Trong trường hợp cần thiết, tiểu ban này có thể sử dụng lực lượng can thiệp tại những khu vực cách ly, hoặc cần phong tỏa để phòng chống dịch.

Tính đến ngày 5/3, Campuchia đã ghi nhận 932 ca nhiễm, trong đó 489 ca đã bình phục, và không có ca tử vong.