Campuchia lập kỷ lục chưa từng có sau 16 năm chờ đợi, mục tiêu vào hàng top thế giới

Campuchia vừa lần đầu vượt mốc xuất khẩu 1 triệu tấn gạo, hoàn thành mục tiêu được đặt ra từ năm 2010 nhưng liên tục bỏ lỡ trong nhiều năm.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia (MAFF) cho biết, tính đến ngày 19/10/2026, nước này đã xuất khẩu 1,014 triệu tấn gạo thành phẩm, chính thức vượt mục tiêu 1 triệu tấn được Chính phủ đề ra từ năm 2010.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá đây là thành tựu đáng tự hào của đất nước. Trong bài đăng trên Facebook ngày 20/10, ông cho biết lượng gạo xuất khẩu chính thức đã vượt 1,01 triệu tấn, phá kỷ lục của năm trước và đánh dấu bước tiến lớn của toàn ngành nông nghiệp.

Năm 2010, Campuchia từng đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể hoàn thành đúng hạn do năng lực xay xát còn hạn chế, thiếu kho bảo quản, cơ sở sấy khô và nguồn vốn phục vụ sản xuất, chế biến.

Thời điểm đó, phần lớn lượng lúa dư thừa của Campuchia được bán sang các nước láng giềng để chế biến. Điều này khiến quốc gia Đông Nam Á này bỏ lỡ cơ hội gia tăng giá trị nông sản trong nước, tạo thêm việc làm và nâng cao nguồn thu xuất khẩu.

Sau nhiều năm đầu tư vào công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường, ngành lúa gạo Campuchia đã có những chuyển biến rõ rệt.

Ông Lay Chhun Hour - Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) - cho biết kết quả này đến từ quá trình cải thiện năng lực chế biến, tăng cường hỗ trợ vốn, đa dạng hóa thị trường và nâng cao uy tín của gạo Campuchia trên thị trường quốc tế.

Theo ông, MAFF đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất, nâng cao chất lượng gạo và tăng cường liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp xay xát và các nhà xuất khẩu. Trong khi đó, Bộ Thương mại phối hợp với khu vực tư nhân quảng bá gạo Campuchia ra nước ngoài, mở rộng khả năng tiếp cận và tìm kiếm thị trường mới.

Đặc biệt, nguồn vốn hỗ trợ từ Bộ Kinh tế và Tài chính thông qua Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Campuchia đã giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực thu mua lúa, chế biến và thực hiện các đơn hàng quốc tế.

Dù vậy, ông Lay Chhun Hour nhấn mạnh khả năng tiếp cận vốn, mở rộng hệ thống kho chứa, cơ sở sấy và giảm chi phí vận hành vẫn là những yếu tố then chốt để ngành gạo Campuchia tiếp tục phát triển.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực sản xuất, Campuchia cũng từng bước xây dựng vị thế trên thị trường gạo chất lượng cao. Nước này hiện xuất khẩu nhiều loại gạo như gạo thơm cao cấp, gạo Jasmine Campuchia, gạo trắng hạt dài và gạo lứt.

Trong đó, giống gạo thơm Phka Rumduol, được bán trên thị trường quốc tế dưới thương hiệu Malys Angkor, đã 7 lần giành giải "Gạo ngon nhất thế giới", gần đây nhất vào tháng 11/2025 tại Phnom Penh.

Theo CRF, gạo thơm cao cấp và gạo trắng hiện là hai nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Campuchia. Châu Âu, Trung Quốc và các nước ASEAN tiếp tục là những thị trường quan trọng, trong khi quan hệ thương mại ngày càng mở rộng với Philippines đang tạo thêm cơ hội tăng trưởng.

Ông Song Saran - Tổng Giám đốc Amru Rice Cambodia - cho rằng việc vượt mốc 1 triệu tấn là thành quả chung của Chính phủ, nông dân, các cộng đồng nông nghiệp, nhà máy xay xát, doanh nghiệp xuất khẩu và các đối tác trong ngành.

Theo ông, mục tiêu tiếp theo không chỉ là tăng sản lượng mà còn phải nâng giá trị xuất khẩu trên mỗi tấn gạo, mở rộng thị trường cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và bảo đảm nông dân được hưởng lợi nhiều hơn từ tăng trưởng.

Campuchia hiện có khoảng 3,4 triệu ha đất trồng lúa, chiếm gần 75% tổng diện tích đất nông nghiệp. Riêng năm 2025, nước này sản xuất khoảng 15 triệu tấn lúa, tạo nguồn cung lớn phục vụ tiêu dùng trong nước, chế biến và xuất khẩu.

Cũng trong năm 2025, Campuchia xuất khẩu 940.321 tấn gạo thành phẩm, thu về khoảng 602 triệu USD, theo số liệu của CRF. Như vậy, lượng gạo xuất khẩu tính đến ngày 19/10/2026 đã cao hơn khoảng 7,8% so với cả năm trước, dù năm 2026 vẫn còn hơn hai tháng mới kết thúc.

Ông Lay Chhun Hour khẳng định mốc 1 triệu tấn không phải mục tiêu chỉ dành cho một năm mà là nền tảng để ngành lúa gạo phát triển ổn định, bền vững trong dài hạn. CRF sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư hệ thống kho chứa và cơ sở sấy, giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu mua lúa từ nông dân, hướng tới tham vọng đưa Campuchia trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, ngành lúa gạo nước này vẫn đối mặt với không ít thách thức. Biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng khó dự báo cùng biến động giá phân bón, nhiên liệu và điện đang gây áp lực lên chi phí sản xuất. CRF cũng cảnh báo tình trạng khô hạn bất thường liên quan đến hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng đến lịch gieo trồng, thu hoạch và nguồn cung lúa nguyên liệu.

Theo Khmer Times