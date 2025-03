Campuchia hoãn đàm phán biên giới với Thái Lan, lý do liên quan đến ông Hun Sen

Tờ The Nation (Thái Lan) ngày 20/3 dẫn lời một nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã hoãn cuộc đàm phán theo lịch trình với người đồng cấp Thái Lan Phumtham Wechayachai về các vấn đề biên giới.

Ông Seiha - người kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng Campuchia - đã nêu lý do hoãn đàm phán là vì có nhiệm vụ khẩn cấp với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai (trái) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (phải). Ảnh: The Nation

Nguồn tin cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC) ban đầu được lên lịch vào ngày hôm nay (21/3), nhưng hiện đã được dời sang tháng 4.

Chương trình nghị sự của cuộc họp bao gồm hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, buôn bán ma túy, nhập cư bất hợp pháp và xâm phạm biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham cũng được cho là sẽ sử dụng cuộc họp này để tìm kiếm sự hợp tác nhằm giảm căng thẳng và xung đột dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Theo The Nation, hồi tháng 2, quân đội Thái Lan đã can thiệp khi những nhóm người Campuchia hát quốc ca Campuchia khi đến thăm Đền Ta Muen Thom - một địa điểm tranh chấp nằm trên biên giới hai nước; tuy là kiến trúc thời kỳ Khmer bởi vương triều Angkor nhưng Đền Ta Muen Thom do quân đội Thái Lan kiểm soát. Vụ việc này đã gây ra căng thẳng giữa hai quốc gia.

Một số cơ quan truyền thông Thái Lan khi đó đưa tin rằng Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đích thân gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham để xin lỗi về vụ việc, nhưng ông Phumtham đã bác bỏ và nói rằng thông tin đó là sai sự thật.