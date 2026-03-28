HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Campuchia dừng phạt vi phạm giao thông

Hồng Duy |

Chính phủ Campuchia vừa thông báo tạm thời ngừng xử phạt các vi phạm giao thông đường bộ, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh gây áp lực lên đời sống người dân.

- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết quyết định này nhằm “tránh gây thêm gánh nặng tài chính cho các tài xế”, khi họ đang phải đối mặt với chi phí nhiên liệu leo thang do tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Dù tạm dừng xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông Campuchia vẫn tiếp tục được triển khai để điều tiết giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn đường bộ. Giới chức cũng khẳng định các hoạt động kiểm tra nồng độ cồn vẫn được duy trì, cùng với các đợt tuần tra ban đêm nhằm kiểm tra vũ khí và chất nổ, đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Campuchia công bố giá xăng RON 92 ở mức 5.450 riel (khoảng 1,35 USD/lít), tăng 0,92% so với tuần trước. Giá dầu diesel tăng 5,97%, lên 7.100 riel (1,78 USD/lít), trong khi giá gas đạt 3.200 riel (0,8 USD/lít).

Diễn biến này gắn liền với căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh, đặc biệt liên quan đến Iran, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt thế giới đang bị ảnh hưởng, trong khi châu Á chịu tác động lớn nhất do phụ thuộc nhập khẩu từ khu vực này.

TIN LIÊN QUAN

Kể từ khi xung đột bùng phát, giá xăng RON 92 tại Campuchia đã tăng 41,5%, dầu diesel tăng 84% và gas tăng khoảng 60%. Trước áp lực này, chính phủ Campuchia đã triển khai các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế nhập khẩu và các loại thuế liên quan đến sản phẩm dầu mỏ nhằm hạn chế tác động từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Là quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu nhập khẩu, Campuchia đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động thị trường năng lượng. Quyết định tạm ngừng xử phạt vi phạm giao thông được xem là giải pháp ngắn hạn nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Nguồn: Tổng hợp

Tags

vi phạm giao thông

giá xăng

Camouchia

dừng phạt vi phạm giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại