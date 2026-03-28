Campuchia dừng phạt vi phạm giao thông

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết quyết định này nhằm “tránh gây thêm gánh nặng tài chính cho các tài xế”, khi họ đang phải đối mặt với chi phí nhiên liệu leo thang do tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Dù tạm dừng xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông Campuchia vẫn tiếp tục được triển khai để điều tiết giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn đường bộ. Giới chức cũng khẳng định các hoạt động kiểm tra nồng độ cồn vẫn được duy trì, cùng với các đợt tuần tra ban đêm nhằm kiểm tra vũ khí và chất nổ, đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Campuchia công bố giá xăng RON 92 ở mức 5.450 riel (khoảng 1,35 USD/lít), tăng 0,92% so với tuần trước. Giá dầu diesel tăng 5,97%, lên 7.100 riel (1,78 USD/lít), trong khi giá gas đạt 3.200 riel (0,8 USD/lít).

Diễn biến này gắn liền với căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh, đặc biệt liên quan đến Iran, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt thế giới đang bị ảnh hưởng, trong khi châu Á chịu tác động lớn nhất do phụ thuộc nhập khẩu từ khu vực này.

Kể từ khi xung đột bùng phát, giá xăng RON 92 tại Campuchia đã tăng 41,5%, dầu diesel tăng 84% và gas tăng khoảng 60%. Trước áp lực này, chính phủ Campuchia đã triển khai các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế nhập khẩu và các loại thuế liên quan đến sản phẩm dầu mỏ nhằm hạn chế tác động từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Là quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu nhập khẩu, Campuchia đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động thị trường năng lượng. Quyết định tạm ngừng xử phạt vi phạm giao thông được xem là giải pháp ngắn hạn nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Nguồn: Tổng hợp﻿