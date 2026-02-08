Campuchia công bố con số kỷ lục gần 20 tỷ USD với Trung Quốc, tỏ ra lạc quan bất chấp thực trạng

Kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Trung Quốc vượt 19 tỷ USD trong năm 2025, tăng 29% so với cùng kỳ, Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE) công bố.

Năm 2025, tổng giá trị thương mại song phương đạt kỷ lục 19,73 tỷ USD, tăng mạnh so với 15,18 tỷ USD của năm 2024, cho thấy đà tăng trưởng bền vững trong quan hệ kinh tế giữa Phnom Penh và Bắc Kinh.

Tuy nhiên, số liệu cũng phản ánh mức độ mất cân bằng thương mại ngày càng lớn. Xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc giảm 3,6%, còn 1,68 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 34,3% lên 18,04 tỷ USD, khiến thâm hụt thương mại tiếp tục nới rộng.

Trung Quốc hiện chiếm ưu thế tuyệt đối trong cơ cấu nhập khẩu của Campuchia, cung cấp đa dạng mặt hàng như máy móc, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng và nguyên liệu đầu vào, phục vụ sản xuất trong nước và các dự án hạ tầng.

Bất chấp sự chênh lệch thương mại, giới chức và chuyên gia cho rằng các số liệu mới phản ánh mối quan hệ kinh tế ngày càng gắn kết, được thúc đẩy bởi nhu cầu lớn đối với hàng hóa công nghiệp Trung Quốc và hoạt động thương mại gắn liền với đầu tư.

Trung Quốc đã nhiều năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, nhờ quan hệ chính trị chặt chẽ, các dự án hạ tầng quy mô lớn và các ưu đãi thương mại trong khuôn khổ song phương và khu vực.

Ông Lor Vichet, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Campuchia – Trung Quốc (CCCA), kêu gọi Campuchia tăng cường năng lực sản xuất trong nước và điều chỉnh chiến lược xuất khẩu nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Trao đổi với Khmer Times, ông Vichet cho biết mức nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong thời gian qua chủ yếu xuất phát từ điều chỉnh chính sách thương mại của Mỹ. Tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp dụng thuế quan đối ứng đối với hàng hóa Campuchia.

Động thái này khiến các doanh nghiệp trong ngành may mặc, giày dép và hàng du lịch (GFT) của Campuchia tăng mạnh nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc, đồng thời đẩy nhanh xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu trước khi chính sách thuế có hiệu lực.

“Sau đó, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Campuchia xuống 19% vào tháng 8, tạo điều kiện để Campuchia tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang thị trường Mỹ”, ông Vichet cho biết. “Mức thuế vẫn tương đối thấp khiến nhiều nhà nhập khẩu Mỹ tiếp tục đặt hàng, đặc biệt trong các mùa cao điểm như Giáng sinh và Lễ Tạ ơn”.

Theo ông, tình trạng thâm hụt thương mại với Trung Quốc phản ánh những yếu tố mang tính cấu trúc, không chỉ là biến động ngắn hạn. “Campuchia bị thâm hụt vì Trung Quốc đầu tư mạnh, xây dựng nhiều nhà máy và dự án phát triển, tất cả đều cần lượng lớn nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và xuất khẩu”, ông nói.

Để cải thiện tình hình, ông Vichet nhấn mạnh 2 ưu tiên chính: phát triển năng lực sản xuất nguyên liệu trong nước nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu, và xác định các sản phẩm Campuchia có tiềm năng cao để đẩy mạnh tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Ông Vichet cũng cho rằng bằng cách đa dạng hoá xuất khẩu và đầu tư vào các ngành công nghiệp trong nước, Campuchia có thể giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hướng tới mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Trung Quốc.

Theo Khmer Times﻿