Campuchia chính thức bị loại sớm, tuyển Việt Nam gián tiếp hưởng lợi

Trước lượt trận cuối bảng C giải U17 Đông Nam Á 2026, Australia đứng đầu bảng với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +13 còn Campuchia xếp nhì với 4 điểm, hiệu số +1. Trên lý thuyết, nếu Campuchia thắng Australia, họ sẽ leo lên đầu bảng với 7 điểm, còn Australia vẫn xếp nhì với 6 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại khá vượt trội. Đây là kịch bản không có lợi cho các đội xếp nhì bảng A và nhì bảng B (nếu phải cạnh tranh với Australia cho suất nhì bảng có thành tích tốt nhất).

Tuy nhiên, U17 Campuchia không thể gây bất ngờ trước Australia. Với trình độ và sức mạnh nhỉnh hơn, các cầu thủ Australia đã thi đấu lấn lướt. Sau khá nhiều pha dứt điểm, Australia đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Với chiến thắng này, Australia bảo toàn ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 lượt trận, chính thức đoạt vé vào bán kết.

U17 Campuchia (áo xanh) đã chính thức bị loại sớm.

Ở cặp đấu cùng giờ, Singapore đã dễ dàng thắng đậm 5-0 trước Brunei. Kết quả này giúp Singapore leo lên đứng nhì bảng C với 4 điểm, hiệu số +4. Trong khi đó, Campuchia bị đẩy xuống đứng thứ 3 và cũng chính thức bị loại.

Cục diện bảng C.

Như vậy, cục diện bảng C đã ngã ngũ theo hướng tạo ra lợi thế cho các đội xếp nhì bảng A và nhì bảng B. Đội nhì bảng A và nhì bảng B chỉ cần có trên 4 điểm là chắn chắn loại được một đối thủ cạnh tranh, đó là Singapore (nhì bảng C).

Về cơ bản, cục diện ở lượt cuối bảng C cũng mang tới lợi thế cho tuyển U17 Việt Nam. Ngay cả khi thua Indonesia ở lượt cuối và đứng nhì bảng, U17 Việt Nam chắc chắn vẫn xếp trên Singapore, chỉ còn chờ cục diện lượt cuối bảng B nhưng thầy trò HLV Roland vẫn thênh thang cơ hội đi tiếp.