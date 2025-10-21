Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha. (Ảnh: Khmer Times)

Tuyên bố cho biết, gần đây có thông tin lan truyền “dựa trên các báo cáo mang động cơ chính trị” rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha là một trong những nhà đầu tư của sòng bài Jin Bei ở thành phố Preah Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk.

Tuyên bố khẳng định ông Sar Sokha không liên quan và không có cổ phần trong sòng bài Jin Bei như thông tin lan truyền.

Tuyên bố cũng khẳng định Phó Thủ tướng Sar Sokha đang “làm việc không mệt mỏi” để ngăn chặn và xóa bỏ mọi hình thức tội phạm, như tội phạm công nghệ, buôn bán người và ma túy.

Theo thông tin giới thiệu trên trang web chính thức, sòng bài Jin Bei nằm trong khu tổ hợp gồm nhiều khách sạn hạng sang và dịch vụ giải trí của Tập đoàn Jin Bei, được thành lập năm 2016 với vốn đầu tư 300 triệu USD.

Khmer Times dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, trong 4 tháng qua cảnh sát nước này tiến hành 92 đợt đột kích nhằm vào các ổ nghi lừa đảo tại 18 tỉnh và thành phố, bắt giữ 3.455 nghi phạm thuộc 20 quốc tịch, truy tố 10 vụ nghiêm trọng ở Phnom Penh và nhiều tỉnh, trục xuất 2.825 công dân nước ngoài.

Giới chức Campuchia cho biết đã giải cứu nhiều nạn nhân bị buôn bán và triệt phá nhiều mạng lưới tội phạm.

Gần đây nhất, Hàn Quốc thuê máy bay hồi hương 64 công dân liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, sau cái chết của một sinh viên đại học 20 tuổi ở quốc gia Đông Nam Á này.

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, còn rất nhiều người Hàn Quốc đến Campuchia trong những năm gần đây vẫn chưa trở về nhà.

Nghị sĩ Park Chan-dae của đảng Dân chủ dẫn số liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, có sự chênh lệch đáng kể giữa số người Hàn Quốc sang Campuchia và số người trở về. Năm 2021, chênh lệch này là 113 người; năm 2023 tăng vọt lên 3.209 người; năm 2023 là 2.662 và năm 2024 là 3.248 người. Mức chênh lệch đó cho thấy vẫn còn hàng ngàn người Hàn Quốc chưa trở về nước sau khi đến Campuchia.

Thống kê của hải quan Campuchia cho thấy số người Hàn Quốc đến nước này cao hơn nhiều, cho thấy có thể có những tuyến đường khác và tình trạng buôn người.

Nghị sĩ Park cảnh báo, rằng chênh lệch số liệu này có thể cho thấy những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tuyển dụng lao động trái phép, buôn bán người và các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.