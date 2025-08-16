Camera vụ tài xế xe ôm bị sát hại: Nạn nhân truy đuổi nghi phạm rồi gục xuống tử vong

Vụ tài xế công nghệ bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây (TP. HCM) đang gây rúng động dư luận. Theo thông tin ban đầu thì sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 15/8. Thời điểm này, người dân sống tại hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai nghe thấy tiếng tri hô thất thanh.

Khi kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông khoảng 35 tuổi mặc áo xe ôm công nghệ đã tử vong trong tư thế dựa lưng vào tường. Trên cổ nạn nhân có một vết cắt nghiêm trọng. Cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe máy hiệu Future biển số tỉnh Bạc Liêu cùng với một túi xách. Chiếc ví bên trong túi xách vẫn còn nguyên vẹn.

Thông tin trên báo Lao Động, một nhân chứng cho hay nạn nhân đã cố truy đuổi nghi phạm một đoạn, rồi quay lại còn hẻm và gục xuống tử vong tại đây.

Camera an ninh gần hiện trường vụ việc cũng đã ghi lại một phần diễn biến, vào thời điểm trên, nam tài xế công nghệ có đèo trên xe một người đàn ông vào trong hẻm. Sau tiếng la hét thất thanh, người đàn ông cầm hung khí chạy ra ngoài hẻm, đuối theo phía sau lài tài xế xe ôm công nghệ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông P. (47 tuổi). Đến rạng sáng 16/8, nghi can gây án đã bị bắt. Thi thể ông P. được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Hiện, Công an đang lập hồ sơ, lấy lời khai nghi can gây ra cái chết cho một tài xế xe ôm công nghệ. Vì đang trong quá trình điều tra, nên nguyên nhân và danh tính nghi can chưa được công bố.