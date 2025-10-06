Camera vụ người phụ nữ bầu 7 tuần bị kẻ lạ đá vào bụng trên phố Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại một phần diễn biến vụ việc gây xôn xao dư luận ở xã Sơn Đồng (Hà Nội) vào khoảng 18h15' tối ngày 3/10 vừa qua. Từ nội dung camera an ninh có thể thấy, vào thời điểm trên, một người đàn ông đi xe máy, bịt kín mặt bất ngờ dừng xe giữa đường rồi lao vào đánh một người phụ nữ. Nạn nhân được xác định là bà Tạ Thị L. (SN 1984, trú xã Sơn Đồng, Hà Nội). Trước khi xảy ra sự việc, bà L. và con gái là chị Đinh Mỹ A. (SN 2002, mang thai 7 tuần) đang trên đường đi công việc.

Theo chia sẻ của anh Đinh Văn H. (SN 2000, con trai bà L.) trên Dân Việt thì khi thấy bà L. bị đấm, đạp liên tục vào đầu, em gái anh - chị Mỹ A. đã lao vào can ngăn. Lúc này, Mỹ A. bị đối tượng đạp mạnh vào bụng khiến chị ngã quỵ. Gia định sau đó đã phải đưa Mỹ A. đi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Người dân sống gần đó phát hiện và chạy đến can ngăn thì kẻ lạ này mới dừng tay. Trong lúc giằng co, chiếc khẩu trang của đối tượng bị kéo xuống, để lộ danh tính là N.H.C. (SN 1984, trú tại thôn Yên Thái 1, cùng xã Sơn Đồng) – một người quen của gia đình nạn nhân.





Thông tin trên VietNamNet, bà Tạ Thị L. cho hay khi bị đánh bà không biết đối tượng là ai vì hắn bịt kín mặt. Chỉ tới khi mọi người xung quanh giật được khẩu trang thì bà mới biết đó là N.H.C. Bà L. nói trước đây, bà từng vay tiền của C.

"Tôi trả cả gốc lẫn lãi nhiều lần, nhưng anh ta nói tôi chưa trả hết, liên tục đe dọa, ép trả thêm. Tôi có xin khất vài ngày vì chưa xoay được tiền, ai ngờ lại bị đánh giữa đường như vậy”, bà L. chia sẻ trên VietNamNet.

Liên quan tới sức khỏe của chị Đinh Mỹ A., gia đình cho hay bác sĩ kết luận Mỹ A. bị động thai và cần theo dõi sát để tránh nguy hiểm.

Chiều 5/10, trả lời phỏng vấn trên VietNamNet, Thượng tá Đỗ Đức Nghĩa – Trưởng Công an xã Sơn Đồng xác nhận vụ việc và cho biết: “Đơn vị đang tập trung điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.