Camera vụ một người bị đâm tử vong trong đám cưới: Mâu thuẫn khi nhảy múa trên sân khấu

Thông tin trên báo Công an Nhân dân, Trịnh Hữu Cường (SN 1978, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) bị bắt về hành vi giết người; Phan Minh T. (16 tuổi, trú xã Thạnh Thới An, TP.Cần Thơ) bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó vào khoảng 18h ngày 29/11, Phan Minh T. (16 tuổi) và Trần Chí Tưởng (22 tuổi, cùng trú tại xã Thạnh Thới An) đến dự đám cưới của con trai ông T.H.Q. (49 tuổi, xã Thạnh Thới An). Trong lúc tiệc diễn ra, Phan Minh T. và Tưởng cùng một nhóm thanh niên lên sân khấu nhảy múa theo nhạc sàn.

Trong lúc này, Tưởng xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên và bị đánh. Phan Minh T. vào hỏi nguyên nhân cũng bị nhóm này đánh, rồi bỏ chạy về nhà lấy hai con dao tự chế, trong đó có một con dài khoảng 1,2m. Sau đó, T. quay lại đám cưới tìm nhóm thanh niên để giải quyết mâu thuẫn.





Từ camera an ninh có thể thấy khi quay lại, T. vung dao về phía nhóm người tại đám cưới, trong đó có một nhát trúng bụng anh Trịnh Hữu Khanh (35 tuổi, trú tại phường Khánh Hòa). Thấy anh Khanh bị đâm, Trịnh Hữu Cường (47 tuổi, trú tại phường Khánh Hoà) đã đi vào bếp lấy một con dao rồi chạy ra cổng, gặp Tưởng đang đứng chửi bới.

Ông Cường đâm một nhát vào ngực Tưởng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng. Ngoài ra, vụ ẩu đả còn khiến anh Phan Văn Sang (SN 1990, ngụ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ), bị thương ở tay trái.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh nội dung vụ việc, tiến hành ghi lời khai người làm chứng, người bị hại; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ truy bắt các đối tượng gây án...