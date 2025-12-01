Camera trong nhà Mailisa được công bố trước ngày đôi vợ chồng bị bắt

Kể từ khi Mailisa (tên thật là Phan Thị Mai, sinh năm 1975) và Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) bị bắt tạm giam đến nay, khối tài sản khổng lồ của cặp đôi vẫn luôn là một trong những chủ đề được quan tâm. Trong đó có số phận của dàn siêu xe - công cụ mà vợ chồng Mailisa dùng để PR rầm rộ ở các sự kiện thương hiệu.

Theo báo Công an nhân dân, trong quá trình điều tra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai tại cơ quan điều tra

12 xe sang của vợ chồng Mailisa đã được giao nộp cho cơ quan chức năng đề điều tra

Thông tin này gây chú ý bởi vào ngày 12/11 - ngay trước khi bị bắt chưa đầy 10 ngày, chính Hoàng Kim Khánh đăng ảnh camera an ninh trong gara ở biệt phủ TP.HCM. Hành động này nhằm phủ nhận tin đồn dàn siêu xe đã được chuyển ra nước ngoài.

"Hết hồn đúng là miệng đời. Đang đi du hí cùng vợ yêu mà người ta đăng video dàn xe của vợ chồng Mai Khánh nối đuôi nhau chạy qua nước ngoài. Giật mình mở camera gara xe thấy các em yêu của anh vẫn nằm ngay hàng thẳng lối" - Hoàng Kim Khánh nói.

Đây cũng là bài đăng cuối cùng trước khi Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai bị bắt tạm giam.

Camera bên trong nhà Mailisa trước khi vợ chồng "bà trùm thẩm mỹ" bị khởi tố và bắt tạm giam

Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai bắt đầu chơi siêu xe từ năm 2017 với quan điểm chỉ chơi hàng độc, hiếm có. Từ đó đến nay, cặp đôi thường xuyên tậu những mẫu xe đắt đỏ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong năm 2025, Hoàng Kim Khánh thường xuyên đăng ảnh camera gara này lên MXH, bày tỏ niềm đam mê siêu xe.

Hoàng Kim Khánh thường xuyên đăng ảnh camera ở gara siêu xe

Theo 24h, trong dàn xe này có những mẫu xe đắt đỏ như Koenigsegg Regera (gần 200 tỷ đồng), McLaren Senna (40 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (50 tỷ đồng), Ferrari 488 Pista Spider, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin V8 Vantage, Morgan Plus Six,... Ước tính tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Song dàn xe sang này cũng vướng rất nhiều thị phi như xe thuê, xe nhờ người khác đứng tên,... Chẳng hạn như cuối tháng 9/2025, Hoàng Kim Khánh bất ngờ công khai bức ảnh “trăm tỷ” với 21 chiếc chìa khóa tương ứng với 21 giấy tờ xe nhằm bác bỏ thông tin mượn siêu xe để đánh bóng tên tuổi.

Kèm theo bức ảnh, Hoàng Kim Khánh tuyên bố: “Xe không mượn - giấy tờ, chìa khoá đủ cả. Người ta nói chạy siêu xe là mượn về để đánh bóng, còn tôi thì chìa khoá và cà-vẹt đây, mượn kiểu gì? Đẳng cấp không cần chứng minh bằng lời, chỉ cần mở garage là thấy ngay!”.

Hoàng Kim Khánh từng công khai 21 chiếc chìa khóa và giấy tờ xe

Trong khi đó, dù có hàng chục chiếc xe sang nhưng Mailisa chỉ đứng tên duy nhất 2 mẫu xe trong BST là VinFast Fadil và Ferrari 488 Pista bản Spider (mui trần) có giá tương ứng khoảng 300 triệu đồng và 30 tỷ đồng. Đồng thời, Mai tiết lộ các tài sản còn lại gồm nhà cửa, xe cộ, tiền bạc,... đều để ông xã đứng tên.

