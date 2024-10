Camera trên điện thoại Trung Quốc chụp đẹp đến nỗi khiến Samsung trông như "bị mắc kẹt ở năm 2021"?

Phần mềm dường như đã trở nên quan trọng ngang bằng (nếu không muốn nói là hơn) phần cứng khi nói đến camera trên điện thoại.

Cây bút Hadlee Simons của Android Authority đã mua Pixel 7 Pro vào năm 2022 vì nghĩ mẫu máy này cung cấp sự kết hợp tuyệt vời giữa phần mềm và phần cứng camera.

Tuy nhiên, sau khi dành thời gian sử dụng những mẫu điện thoại như HUAWEI P60 Pro và Vivo X100, anh nhận ra các thương hiệu Trung Quốc mới đang đi đầu về phần cứng camera trên thị trường, trong khi Samsung – dù nổi tiếng với chất lượng chụp ảnh cao - nhưng phần cứng dường như đang mắc kẹt lại ở năm 2021.

Dưới đây là phân tích của Simons.

Điện thoại Trung Quốc gây ấn tượng

Điều khiến tôi ấn tượng về những chiếc điện thoại hàng đầu gần đây của Trung Quốc là trải nghiệm camera tele được nâng cấp. Nhiều mẫu cung cấp khẩu độ rộng cho hiệu suất chụp ảnh ánh sáng yếu tuyệt vời, khả năng lấy nét cận cảnh, cảm biến tương đối lớn và đầu ra có độ phân giải cao.

Ảnh chụp chế độ macro ấn tượng trên Vivo X100.

Dòng Google Pixel 9 Pro tất nhiên đáp ứng hầu hết các tiêu chí này nhưng tính năng lấy nét cận cảnh là một thiếu sót đáng chú ý. Samsung Galaxy S24 Ultra cũng mang lại chất lượng không kém nhưng lại thiếu khẩu độ rộng và lấy nét cận cảnh. Trong khi đó, Galaxy S24 và S24 Plus vẫn trung thành với camera tele 10MP 3x cổ điển, bỏ qua nhiều tính năng camera tele hiện đại.

Một vài điện thoại flagship Xperia 1 gần đây của Sony thậm chí còn cung cấp camera tele biến thiên. Xperia 1 VI có camera tele biến thiên có khả năng zoom liên tục từ 3,5x đến 7,1x, mang đến chất lượng hình ảnh nhất quán giữa hai phạm vi zoom— không cần cắt xén hoặc zoom lai.

Thật khó hiểu khi Google hoặc Samsung hiện nay vẫn chưa đầu tư vào các camera tương tự.

Không chỉ camera tele, nhiều điện thoại hàng đầu của Trung Quốc còn cung cấp cảm biến camera chính một inch cho phép chụp ảnh đẹp và sáng hơn.

Tôi rất ấn tượng với chế độ chụp ảnh thiên văn trên các điện thoại vivo gần đây. Chất lượng hình ảnh khá đáng nể đối với ảnh chụp cầm tay và hoàn toàn phù hợp để đăng lên Instagram.

Chế độ chụp thiên văn trên Vivo X100.

Các flagship Pixel gần đây của Google đều có camera chính có kích thước hợp lý, nhưng tôi vẫn muốn thấy công ty này sử dụng cảm biến lớn hơn nữa để chụp ảnh thiếu sáng, chụp chân dung và quay video tốt hơn.

Với Samsung cũng vậy, tôi cảm thấy đã đến lúc hãng cần trang bị camera 50MP một inch. Rốt cuộc, ai quan tâm đến camera chính 200MP của S24 Ultra nếu độ trễ màn trập vẫn là vấn đề ? Galaxy S24 và S24 Plus cũng rất cần nâng cấp camera chính, khi sử dụng cảm biến về cơ bản giống với S22 và S22 Plus năm 2022.

Những cải tiến về camera chính không chỉ giới hạn ở các cảm biến lớn. Các điện thoại gần đây của HUAWEI và Xiaomi cũng cung cấp camera chính có khẩu độ thay đổi, mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn đối với hiệu ứng lấy nét và độ sâu trường ảnh.

Nếu muốn mọi thứ đều rõ nét, bạn có thể chọn khẩu độ hẹp. Trong khi đó, khẩu độ rộng sẽ mang lại hiệu ứng bokeh tự nhiên so với hiệu ứng bokeh nhân tạo trong ảnh chụp chế độ chân dung. Hãy xem so sánh bên dưới từ camera chính của P60 Pro với khẩu độ rộng và hẹp. Thật kinh ngạc phải không?

Điện thoại Trung Quốc đuổi kịp về mặt phần mềm

Về mặt phần mềm, Google cũng đưa một số tính năng thực sự hữu ích trong những năm gần đây, chẳng hạn như Add Me và Best Take. Tôi cũng là một người hâm mộ lớn của bộ tính năng phần mềm Samsung, chẳng hạn như Single Take, Director's View và loại bỏ bóng/phản chiếu.

Tuy nhiên, các đối thủ Trung Quốc đang bắt kịp về mặt phần mềm, nếu không muốn nói là vượt qua Google và Samsung ở một số khía cạnh. Hồ sơ màu là một bổ sung quan trọng cho điện thoại của OnePlus, OPPO, Xiaomi và Vivo, nhưng chúng hoàn toàn không có trên điện thoại của Google và Samsung.

Xiaomi 14 Ultra cũng cung cấp khả năng zoom hỗ trợ AI đánh bại S24 Ultra trong một số thử nghiệm. Và không giống như Google, điện thoại hàng đầu của Trung Quốc có các tính năng video như 8K và cải thiện video thiếu sáng.

Có thể nói Samsung và Google vẫn cung cấp phần mềm máy ảnh hàng đầu, mang lại trải nghiệm hoàn thiện, đầy đủ tính năng, nhưng họ vẫn còn nhiều thứ để cải thiện về mặt phần cứng.

Điều này đặc biệt rõ ràng đối với các mẫu điện thoại của Samsung khi camera của họ đã cũ. Về phần mình, tôi ước có thể kết hợp phần mềm của Samsung hoặc Google với phần cứng của OPPO, Xiaomi hoặc vivo.