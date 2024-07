Video vụ nổ trích xuất từ camera gần hiện trường

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 8h36 ngày 16/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo xảy ra vụ nổ (tai nạn lao động) tại căn hộ shophouse H2.1, Khu trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp The City Light , địa chỉ phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Căn shophouse được một người nước ngoài thuê lại của Công ty Cổ phần tập đoàn TB Group để làm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (hiện đang trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị).

Vụ nổ đã làm 8 người bị thương, gồm: D.Qu.H. (SN 1978), D.Qu.B. (SN 1991), D.Qu.T. (SN 1996), cùng trú tại huyện Bình Xuyên; Ph.Qu.C. (SN 1996), Ng.V.V. (SN 1971), cùng trú tại huyện Yên Lạc; Ng.T.L. (SN 1990), trú tại huyện Lập Thạch và hai người nước ngoài. Hiện, các nạn nhân đã được cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Clip ghi lại cảnh vụ nổ xảy ra ở đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Nguồn: Anh Tâm/Vietnamnet