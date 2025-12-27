HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Camera ghi lại khoảnh khắc vụ hỏa hoạn khiến 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk

Cao Nguyên |

Clip do camera an ninh ghi lại cho thấy ngọn lửa xuất phát từ phía ngoài căn nhà nhưng vì đêm khuya và đang ngủ nên người bên trong không hay biết

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ cháy bùng phát vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng 27-12, tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Camera ghi lại khoảnh khắc vụ hỏa hoạn ở Đắk Lắk khiến 4 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Ngọn lửa khởi phát từ trước căn nhà rồi lan nhanh vào trong khiến 4 người tử vong

Vụ hỏa hoạn đã khiến 4 người tử vong, chủ yếu do ngạt khí, gồm anh D., chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021).

Đoạn clip do camera an ninh của một nhà dân phía đối diện ghi lại cho thấy ngọn lửa bắt đầu khởi phát ở khu vực phía trước căn nhà anh D.

Sau ít phút, người dân đã chạy tới hô hoán gọi chủ nhà. Do căn nhà đóng kín cửa, những người bên trong ngủ ở phía sau nên gia đình không hay biết.

Sau đó, ngọn lửa lan nhanh, bùng cháy vào bên trong căn nhà anh D.

Sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng và người dân đã đục bức tường phía sau nhà đưa 5 người trong gia đình ra ngoài.

Tuy nhiên, 4 người đã tử vong. Riêng cháu nhỏ gần 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng, dùng áo ngăn khí độc nên đã thoát chết.

CLIP: Khoảnh khắc vụ hỏa hoạn khiến 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk

Cô giáo Tây Ban Nha lấy chồng Hải Phòng, bất ngờ với hàng xóm ở quê chồng
Tags

cháy nhà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại