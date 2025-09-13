Hình ảnh trên mạng xã hội về trận động đất ở Kamchatka. (Nguồn: Twitter)

Vùng Viễn Đông Nga vẫn còn chao đảo sau trận động đất hồi tháng 7, khi bán đảo dịch chuyển hai mét và kích hoạt hoạt động núi lửa. Dư chấn mạnh 7,4 độ Richter (theo Cơ quan Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga) xảy ra tại bán đảo Kamchatka ngày 13/9 tiếp tục kích hoạt cảnh báo sóng thần và đặt toàn bộ lực lượng khẩn cấp vào tình trạng báo động cao.

Thống đốc Vladimir Solodov cho biết rung chấn cảm nhận được tại thủ phủ khu vực, thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky vào khoảng 2h37 (giờ GMT).

“Tất cả dịch vụ đã được đặt trong tình trạng báo động cao… Các chuyên gia đã bắt đầu kiểm tra những cơ sở xã hội quan trọng và các tòa nhà dân cư sau dư chấn mạnh”, ông Solodov thông báo trên Telegram.

Dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, giới chức kêu gọi cư dân cảnh giác, đặc biệt ở các khu vực ven biển.

“ Mối đe dọa sóng thần đã được công bố. Chúng tôi yêu cầu mọi người hết sức thận trọng khi đến bãi biển Khalaktyrsky và những khu vực dễ bị sóng thần khác", thống đốc nhấn mạnh.

Trong một số video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter và Telegram, đèn và đồ đạc trong một số ngôi nhà, văn phòng chao đảo rõ rệt, thể hiện cường độ mạnh của rung chấn. Ở một khu vực khác gần bờ biển, các sợi dây neo tàu và cột kim loại cũng rung lắc mạnh.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga tại Sakhalin cho biết sóng cao đến 0,37 mét có thể ập vào các đảo Paramushir và Shumshu thuộc quận Severo-Kurilsky.

Trận dư chấn này diễn ra sau động đất lịch sử 8,8 độ ngày 30/7 - mạnh nhất tại Kamchatka kể từ năm 1952. Trận động đất đó đã làm bán đảo dịch chuyển gần hai mét, hạ thấp địa hình ở một số khu vực và gây ra sóng thần lan tới tận Nhật Bản và bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ.

Ngoài ra, nó còn kích hoạt làn sóng hoạt động địa chấn và núi lửa. Núi lửa Krasheninnikov đã phun trào lần đầu tiên sau 600 năm, trong khi Klyuchevskaya Sopka - một trong những ngọn núi lửa cao nhất Á-Âu – chứng kiến vụ phun trào mạnh nhất trong vòng 70 năm. Các nhà khoa học ghi nhận tổng cộng 7 ngọn núi lửa hoạt động cùng lúc, gọi đây là “cuộc diễu hành phun trào” hiếm có.