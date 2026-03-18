HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Camera ghi lại cảnh một người "lén lút di chuyển" trong phòng ngủ nhà Đoàn Văn Hậu: Xem đến đoạn cuối mới thở phào!

S.A |

Mới đây, một khoảnh khắc đời thường trong gia đình Đoàn Văn Hậu bất ngờ khiến cư dân mạng thích thú. Đoạn clip từ camera trong nhà ghi lại cảnh nam cầu thủ lén lút di chuyển khỏi phòng ngủ. 

Đoạn clip cắt từ camera phòng ngủ nhà Đoàn Văn Hậu (Nguồn: @_doanhaimy)

Thoạt nhìn, nhiều người còn tưởng đây là tình huống nhà có trộm. Tuy nhiên, lý do phía sau lại vô cùng quen thuộc với nhiều gia đình có con nhỏ: con trai quá bám bố. Vì vậy để có thể rời khỏi phòng mà không bị phát hiện, Đoàn Văn Hậu buộc phải di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi, thậm chí canh từng khoảnh khắc để “thoát thân”.

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu cũng chú thích thêm để làm rõ bối cảnh: “Xem mà hồi hộp quá. Khi có ông con cực kì quấn bố”. 

Sau khi được Doãn Hải My chia sẻ lên TikTok, đoạn clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, không chỉ vì sự gay cấn mà còn bởi tính chân thực, gần gũi. Nhiều người xem bày tỏ sự đồng cảm khi nhận ra đây chính là “kỹ năng sinh tồn” quen thuộc của các ông bố bỉm sữa.

“Hoá ra cầu thủ cũng trốn con như mình”, “Có là cầu thủ nổi tiếng thì cũng có lúc phải trốn con như người thường thôi”, “Không khác gì phim hành động”, “Không có caption chắc tưởng có trộm”, “Gay cấn hơn phim hành động lun trời”, “Trông rất giống phim nhưng không hề diễn chút nào”,... là những chia sẻ của dân tình được để lại dưới clip.

Ở phần bình luận, Doãn Hải My cũng tiết lộ thêm chi tiết khiến nhiều người bật cười: chồng cô đã mất tới 3 phút mới có thể ra khỏi phòng ngủ thành công.

Ở trong nhà mình nhưng Văn Hậu phải lén lút vì con quá quấn bố (Ảnh chụp màn hình)

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức làm đám cưới vào cuối tháng 11/2023. Sau 6 tháng về chung nhà, cặp đôi đón em bé đầu lòng, đặt tên ở nhà là Lúa. 

Giống như nhiều phụ huynh khác, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng cực "nghiện" con. Không chỉ tạo tài khoản cho con trai, cặp đôi cũng còn thay đổi phần giới thiệu trên trang cá nhân của mình thành "Mẹ em bé Lúa" và "Bố em bé Lúa".

Hiện tại, Lúa đã được gần 2 tuổi, thường xuyên được bố mẹ cho lên sóng trên MXH. Dù cả 2 vợ chồng chàng cầu thủ đều bận rộn nhưng vẫn luôn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, cùng tham gia các hoạt động ở trường với con, đưa con đi du lịch,... 

Gia đình nhỏ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Những lúc không tập luyện hay đi thi đấu, Văn Hậu đều dành trọn thời gian bên vợ con (Ảnh: IGNV)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại