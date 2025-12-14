Camera ghi lại cảnh 3 người đi cùng xe máy gặp nạn, tử vong lúc 1 giờ sáng

Đoạn camera an ninh dưới đây đã ghi lại được khoảnh khắc xe máy chở 3 người gặp nạn trên đường vào khoảng 0h55' sáng ngày 14/12. Theo đó vào thời điểm này, anh R.C.S (SN 1997, trú tại làng Krái, Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 81X1-110.xx lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng ra đường Hùng Vương (Gia Lai).

Khi đến đoạn thuộc địa phận làng Krái, xe máy bất ngờ tông mạnh vào ô tô tải BKS 83C-085.xx do chị N.T.N. (SN 1982; trú thôn 1, xã Chư Păh) làm chủ, đang đậu phía trước cùng chiều lưu thông. Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe máy bị thương nặng phải đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Chư Păh và Bệnh viện Quân y 15. Hậu quả cả 3 nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cùng Công an xã Chư Păh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật Hình sự thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ tai nạn.

Thông tin mới trên Người Lao Động, qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ là người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Được biết, đoạn đường nơi xảy ra tại nạn là đường nhựa hai chiều, có vạch kẻ đường, không bị che khuất tầm nhìn, rộng 8 m, không có biển báo hiệu.