Camera Galaxy S26 Ultra gặp lỗi: bảo hành nói bình thường, kỹ sư Samsung nói phải thay

Hai lần mang đến trung tâm bảo hành đều nhận kết quả không phát hiện lỗi, nhưng nhật ký máy chia sẻ qua Samsung Members lại cho thấy mô-đun camera góc siêu rộng có thể bị hỏng và cần thay thế.

Một người dùng Galaxy S26 Ultra gặp sự cố camera ngay sau khi mua máy và nhận được hai câu trả lời mâu thuẫn từ chính Samsung, khiến vụ việc trở nên rắc rối hơn bất kỳ lỗi kỹ thuật đơn giản nào.

Sự việc bắt đầu từ một bài đăng trên diễn đàn cộng đồng của Samsung. Người dùng cho biết hệ thống camera Galaxy S26 Ultra hoạt động không bình thường, mỗi lần mở ứng dụng camera, máy hiển thị cảnh báo một số tính năng không khả dụng, và khi cố chuyển sang ống kính khác, màn hình chỉ thông báo ngắn gọn rằng ống kính không thể sử dụng. Với một chiếc điện thoại thuộc phân khúc cao cấp nhất, đây không phải trải nghiệm người mua mới mong đợi.

Người dùng sau đó mang máy đến trung tâm bảo hành. Hai lần. Và cả hai lần, kết quả chẩn đoán đều giống nhau: không phát hiện lỗi phần cứng, máy hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Câu chuyện tưởng chừng dừng lại ở đó, nhưng người dùng còn chia sẻ thêm nhật ký hoạt động của máy qua ứng dụng Samsung Members. Đây là lúc mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Một điều phối viên trên nền tảng này, được cho là thành viên của đội ngũ camera Samsung, đã xem xét các nhật ký đó và đưa ra kết luận hoàn toàn khác. Theo phản hồi này, mô-đun camera góc siêu rộng có thể thực sự bị lỗi và cần được thay thế. Lời khuyên là hãy quay lại trung tâm bảo hành một lần nữa.

Kết quả là xuất hiện hai câu trả lời trái ngược nhau từ cùng một công ty: một bên khẳng định máy hoàn toàn ổn, bên kia chỉ ra một lỗi phần cứng cụ thể cần xử lý.

Nguyên nhân của sự mâu thuẫn này vẫn chưa rõ ràng. Có thể sự cố không xuất hiện trong quy trình chẩn đoán thông thường tại trung tâm bảo hành, trong khi nhật ký chi tiết hơn mới đủ để phát hiện vấn đề. Nhưng khó có thể kết luận chắc chắn từ góc nhìn bên ngoài.

Điều này đặt người dùng vào tình huống khó xử. Quay lại cùng một trung tâm bảo hành với một kết quả chẩn đoán hoàn toàn khác không phải lúc nào cũng dẫn đến hướng giải quyết, nhất là khi lần kiểm tra trước không tìm ra bất kỳ vấn đề nào.

Đến thời điểm hiện tại, Samsung chưa có phản hồi chính thức về trường hợp cụ thể này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

