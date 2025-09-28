Camera an ninh lưu trữ cảnh quay trong bao lâu?

Thông thường, hệ thống camera an ninh (DVR/NVR) sẽ lưu trữ hình ảnh trong khoảng 7 đến 30 ngày, một số hệ thống dung lượng cao có thể giữ được dữ liệu trong nhiều tháng. Ngược lại, các giải pháp lưu trữ đám mây hoạt động theo gói thuê bao: Gói cơ bản thường chỉ giữ trong vài ngày, còn gói cao cấp có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Nếu camera an ninh ghi hình liên tục 24/7, bộ nhớ sẽ nhanh chóng đầy và các tệp cũ sẽ tự động bị xóa để tiếp tục ghi hình, một quy trình được gọi là ghi vòng lặp. Việc sử dụng chức năng ghi hình kích hoạt chuyển động sẽ giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ bằng cách chỉ ghi hình khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, lưu trữ đám mây thường đi kèm với các gói đăng ký xác định thời gian lưu clip, phổ biến là 7, 14 hoặc 30 ngày.

Với việc ghi hình liên tục 24/7, hệ thống CCTV phải gánh một khối lượng lưu trữ khổng lồ, bởi dung lượng ổ cứng cần đủ lớn để giữ lại toàn bộ hình ảnh được ghi suốt 24 giờ mỗi ngày trong vòng 1 tháng.

Camera có dây – lưu bằng ổ cứng

Với hệ thống có dây, dữ liệu hình ảnh sẽ được lưu trữ trực tiếp trên ổ cứng của đầu ghi hình. Dung lượng lưu phụ thuộc vào số lượng mắt camera và độ phân giải từng thiết bị.

Hệ thống 1 – 4 camera dùng ổ cứng từ 250GB đến 500GB có thể lưu hình ảnh từ 3 đến 6 tuần.

Hệ thống 5 – 8 mắt camera, ổ cứng 500GB – 1TB sẽ cho phép lưu trữ trong khoảng 5 – 8 tuần.

Hệ thống lớn hơn từ 9 – 15 camera dùng ổ cứng 1TB – 2TB có thể duy trì dữ liệu trong vòng 6 – 10 tuần.

Ưu điểm của camera có dây là khả năng lưu trữ lâu dài, hình ảnh ổn định, chất lượng cao, ít gián đoạn trong quá trình ghi hình.

Camera không dây – lưu bằng thẻ nhớ

Camera WI-FI không dùng ổ cứng mà lưu trực tiếp qua thẻ nhớ SD. Mỗi camera sẽ gắn một thẻ nhớ riêng, với thời gian lưu tùy vào dung lượng và độ phân giải. Ví dụ:

Thẻ 16GB với camera 2MP lưu được khoảng 2 – 3 ngày.

Thẻ 32GB lưu từ 4 – 5 ngày.

Thẻ 64GB có thể lưu từ 10 đến 15 ngày.

Một số dòng camera cao cấp có thể dùng thẻ nhớ 128GB, giúp lưu tối đa đến hơn 1 tháng trong điều kiện sử dụng chuẩn nén tốt và ghi hình chuyển động.

Camera dùng thẻ nhớ rất tiện lợi, dễ cài đặt và không gây mất thẩm mỹ trong không gian lắp đặt. Tuy nhiên, thẻ nhớ dễ đầy và chỉ lưu trữ được ngắn hạn.

Camera lưu trữ đám mây (Cloud Camera)

Dữ liệu được tải lên máy chủ từ xa, có thể truy cập ở bất kỳ đâu khi có internet.Thời gian lưu tùy gói dịch vụ: 7, 14, 30, 60 hoặc 90 ngày.

Camera lưu trữ đám mây có ưu điểm lớn là truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi chỉ cần internet, giảm rủi ro mất dữ liệu do hỏng hóc hay trộm cắp thiết bị, đồng thời cho phép lựa chọn gói dung lượng linh hoạt phù hợp nhu cầu sử dụng.

Về cách lưu trữ, camera an ninh gồm 3 loại: DVR/NVR – Cloud – Thẻ nhớ SD, mỗi loại có ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với nhu cầu khác nhau.

Để kéo dài thời gian lưu trữ cảnh quay, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp như sao lưu thủ công các clip quan trọng, sử dụng chế độ ghi dựa trên chuyển động, giảm cài đặt máy ảnh hoặc mở rộng bộ nhớ bằng cách sử dụng thẻ SD lớn hơn hoặc chuyển sang gói lưu trữ đám mây với thời gian lưu trữ lâu hơn.

Nếu việc lưu giữ cảnh quay là điều quan trọng (vì lý do pháp lý, kinh doanh hoặc sự an tâm) người dùng không nên chỉ dựa vào các thiết lập mặc định mà cần chủ động điều chỉnh và nâng cấp hệ thống để đảm bảo luôn có quyền truy cập khi cần thiết.

