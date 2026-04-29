Camera an ninh ghi lại chuỗi hành động kỳ lạ của shipper

Shipper vốn là những nhân vật quen mặt, không thể thiếu với nhiều người. Không chỉ giao hàng nhanh, chạy đơn xuyên nắng mưa, đôi khi còn kiêm luôn vai trò “cây hài bất đắc dĩ” mang tiếng cười cho khách. Mới đây, một nam shipper đã khiến dân mạng cười nghiêng ngả chỉ bằng vài phút đứng trong sân chờ khách thanh toán.

Camera an ninh ghi lại chuỗi hành động kỳ lạ của anh shipper (Nguồn: @nghianon)

Theo đoạn clip trích từ camera an ninh của chủ nhà, sau khi giao hàng xong và đợi khách trả tiền, nam shipper đứng ở sân thì chú chó bên trong nhà liên tục sủa lớn. Thay vì khó chịu hay né tránh, anh chàng bắt đầu màn “đấu khẩu” cực kỳ duyên dáng với chú chó.

Vừa nhìn chú chó, shipper vừa nhảy qua nhảy lại trêu người và nói: “Bị nhốt mà hay sủa quá. Tao cắn mày luôn bây giờ. Lêu lêu lêu lêu”.

Không dừng lại ở đó, thấy chó càng sủa to hơn, anh chàng càng thích thú trêu tiếp. Thậm chí còn giả vờ cúi xuống vác bao cà phê gần đó như chuẩn bị hành sự, khiến chú chó càng nhảy dựng lên sủa inh ỏi. Cả màn tương tác diễn ra rất tự nhiên, đúng kiểu người ngoài nhìn vào chỉ biết cười.

Nam shipper đi qua đi lại trêu chú chó

Shipper quyết tâm trêu chú chó đến cùng bằng cách vờ bê bì cà phê

Chủ nhà sau khi xem lại camera an ninh đã quá thích thú nên đăng clip lên mạng xã hội để tìm nhân vật chính. Người này viết: “Xưa chắc bạn ấy đi sai nghề rồi. Quá là hài hước! Mọi người có ai nhận ra bạn ấy không nhỉ? Tag vào để bạn ấy xem độ hài hước của mình. Xem video đúng giải trí luôn. Tối giờ cứ mắc cười bạn ấy. Cây hài nhân dân”.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 550 nghìn lượt xem và nhận về hàng loạt bình luận thích thú từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nhìn cách nam shipper trêu chó là biết rất yêu động vật, vì chỉ những ai quen tương tác với thú cưng mới có kiểu nói chuyện tỉnh bơ như vậy.

“Nhìn cách bạn ấy trêu là biết bạn ấy là người rất yêu động vật”, “Nó mà thoát ra được cái hén, xác định anh luôn shipper ơi, ở đó mà lêu lêu”, “Shippper nhà mình thì đứng lườm nhau với con chó tới lúc mình ra vẫn mắt đối mắt hơn thua”, “Shipper này dễ thương quá vậy ta”, “Ý là nhìn chọc tự nhiên vậy chắc cũng không phải lần đầu”, “Không thấy mặt là gì cũng dám thoại”,... là một số bình luận nổi bật.

Nhiều người cũng chia sẻ rằng shipper thường xuyên gặp cảnh bị chó sủa khi giao hàng nên dần hình thành “kỹ năng ứng biến”, người thì né nhanh như ninja, người thì đứng thương lượng, còn người như anh chàng trong clip thì chọn cách… cà khịa cho vui.

Đặc biệt, chính anh shipper cũng xuất hiện phía dưới đoạn clip và xác nhận thông tin. Anh này tiếp tục phát huy sự hài hước bằng cách tiết lộ mình đã tia thấy mấy bì cà phê từ trước đó nên tranh thủ nhưng bê không nổi.