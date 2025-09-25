Camera AI ghi nhận hơn 1.400 trường hợp vượt đèn đỏ trong 12 tiếng

Chiều 24/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã thí điểm lắp hai camera (sử dụng công nghệ AI để phát hiện vi phạm) tại khu vực ngã tư trên phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội.

Hình ảnh camera AI phát hiện xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư trên phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT.

Qua trích xuất dữ liệu hai camera AI trên từ 0h đến 12h ngày 24/9, hai camera AI ghi nhận được 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) gồm: 1.339 xe mô tô và 113 ô tô.

Ngoài ra, hệ thống tự động phát hiện 343 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm. 3 trường hợp xe mô tô đi ngược chiều.

"Những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện", Cục CSGT nhấn mạnh.

Các phương tiện vi phạm sẽ bị xử lý phạt nguội. Ảnh Cục CSGT.

Bên cạnh đó, cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông thuộc Cục CSGT sẽ kiểm duyệt thông tin trước khi chuyển Công an TP Hà Nội thực hiện thủ tục xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội.

Từ số liệu nêu trên, Cục CSGT cho rằng, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông ở Hà Nội không tốt, cần chấn chỉnh để họ không tái vi phạm.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ phối hợp các đơn vị chức năng và công an địa phương lắp đặt hàng nghìn camera giám sát trên những tuyến cao tốc và quốc lộ, đường đô thị tại địa phương.

Đồng thời, Cục CSGT đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.