Các đơn vị CSGT, cả ở trung ương và địa phương, đồng loạt khẳng định việc tin rằng "Tết không có CSGT, camera cũng nghỉ" là ngộ nhận nguy hiểm. Trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao Cục CSGT triển khai phương án phòng ngừa, xử lý nghiêm, xuyên suốt cả quá trình, trong đó camera AI là "trợ thủ" quan trọng.

Trong đó, hệ thống camera, đặc biệt là camera trí tuệ nhân tạo (AI), sẽ hoạt động 24/24h, kể cả trong những ngày nghỉ Tết.

Cục CSGT: "Camera AI không ngủ và luôn xuyên Tết"

Đại diện Cục CSGT khẳng định trong dịp Tết Bính Ngọ, camera giám sát, trong đó có cả hệ thống camera AI mới, sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ trên các tuyến cao tốc và các trục giao thông chính của các địa phương. "Camera AI không ngủ và luôn xuyên Tết", lãnh đạo Cục CSGT nhấn mạnh, đồng thời lưu ý lái xe cần tự giác chấp hành các quy định không vì "ngày Tết không có CSGT tuần tra".

Theo kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và các lễ hội đầu xuân 2026, lực lượng CSGT toàn quốc ứng trực, kiểm soát và xử lý vi phạm liên tục, từ các ngày trước Tết đến sau kỳ nghỉ. Các hình ảnh vi phạm ghi lại từ camera AI sẽ được đối chiếu, xác minh và xử phạt nguội nghiêm túc theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội: 100% quân số "chia lửa" với camera AI

Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tuần tra cơ động và hệ thống camera AI tại Trung tâm Chỉ huy. Không chỉ trực tiếp xử lý tại chốt, lực lượng này còn dựa vào hình ảnh phát hiện vi phạm từ camera trên cao tốc, Quốc lộ 5, 1A, 21B, 32… để phát hiện, cảnh báo và thông báo xử phạt sau đó.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chia sẻ: "Camera AI hoạt động 24/7, không vì Tết mà ngừng ghi hình. Các lỗi vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai vị trí, vi phạm làn đường… đều có thể bị phát hiện, đối chiếu biển số và xử phạt nguội. Người dân nên xem camera AI là "trợ lý" nhắc nhở mình chấp hành luật chứ không phải là thứ phải né tránh."

Camera AI hoạt động 24/24 không kể ngày Tết nguyên đán - Ảnh: Cục CSGT

Công an TP.HCM và các tỉnh: Phủ kín camera AI, phạt nguội mạnh tay

Tại TP.HCM, lãnh đạo Phòng CSGT cho biết năm 2026, hệ thống camera giám sát được mở rộng, phủ kín các giao lộ trọng điểm, tuyến cửa ngõ ra vào TP và các tuyến quốc lộ trọng yếu. Camera AI được đầu tư thêm để tự động nhận diện biển số, hình ảnh phương tiện vi phạm, từ đó gửi về trung tâm xử lý.

"Với hệ thống camera AI, lực lượng cảnh sát có thể xử lý vi phạm mà không cần trực tiếp có mặt trên đường, giảm tải cho lực lượng tuần tra nhưng vẫn tăng tính răn đe", đại diện Phòng CSGT TP.HCM nói, đồng thời cho biết sẽ mạnh tay xử phạt nguội các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng đỗ trái quy định, chở quá số người.

Tại một số tỉnh như Thanh Hóa, đại diện Công an tỉnh cũng cho biết, camera AI tự động phát hiện lỗi, nhưng bước cuối cùng vẫn cần lực lượng chức năng đối chiếu hình ảnh, biển số, thông tin chủ phương tiện để bảo đảm xử phạt đúng đối tượng. "Không phải cứ camera ghi là tự động phạt", một lãnh đạo Công an tỉnh nói, "mỗi vi phạm đều qua kiểm tra, xác minh lại trước khi gửi văn bản xử phạt."

Các đơn vị CSGT khuyến cáo người dân di chuyển ở các tuyến cao tốc, vành đai, quốc lộ, đại lộ, nên chủ động kiểm tra nhẹ trang phục, khoảng cách giữa hai phương tiện, tuân thủ đèn tín hiệu, đúng phần đường làn đường, không ôm cua, dừng, quay đầu thiếu an toàn.