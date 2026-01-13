Cấm tuyệt đối cầm điện thoại khi lái xe: Không cần nhắn tin, chỉ cần trên tay là bị phạt

Theo Carscoops, Dự luật SB 1152 đang được đề xuất, định nghĩa về "thiết bị liên lạc không dây" sẽ được mở rộng tối đa. Nó không chỉ gói gọn trong chiếc điện thoại di động mà bao gồm cả máy tính bảng, laptop, máy nhắn tin và thậm chí là các thiết bị chơi game cầm tay. Quy định này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Nếu thiết bị có màn hình và tài xế đang cầm nó trên tay khi xe lăn bánh, đó rất có thể bị coi là hành vi phạm pháp.

Nếu được cơ quan lập pháp thông qua và Thống đốc Florida - Ron DeSantis ký ban hành, quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10 tới đây.

Hiện tại, luật pháp tại Florida chỉ cấm hành vi nhắn tin khi lái xe, nhưng biện pháp mới sẽ siết chặt hơn nhiều. Ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp như báo cáo tội phạm hay hoạt động đáng ngờ, mọi hành vi cầm thiết bị đều bị xử lý. Đặc biệt, nếu vi phạm trong khu vực trường học hoặc công trường đang thi công, tài xế sẽ bị phạt 150 USD (khoảng 3,7 triệu VNĐ) ngay lần đầu tiên. Với những người tái phạm đến lần thứ ba, mức phạt sẽ tăng lên 500 USD (khoảng 12,5 triệu VNĐ) kèm theo hình phạt bổ sung là đình chỉ giấy phép lái xe trong 90 ngày.

Dự luật này ngay lập tức tạo ra luồng tranh luận sôi nổi. Phía ủng hộ cho rằng đây là động thái "muộn còn hơn không" để cứu mạng người. Dữ liệu từ Sở An toàn Giao thông Florida cho thấy chỉ riêng năm 2024 đã có hơn 103.500 vụ tai nạn liên quan đến việc lái xe mất tập trung. Việc buộc tài xế dùng cả hai tay điều khiển vô lăng được kỳ vọng sẽ giảm thiểu các vụ va chạm từ phía sau và hạn chế sự phân tâm thị giác.

Tuy nhiên, không ít tài xế tỏ ra bức xúc và lo ngại dự luật này đã đi quá xa. Nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp lý khi họ bị cấm cầm điện thoại ngay cả lúc dừng đèn đỏ hoặc cần xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến gia đình.

Đáng chú ý, giới quan sát đã chỉ ra một "lỗ hổng" thú vị trong văn bản dự luật: Nó không đề cập đến các thiết bị được gắn cố định (mounted devices). Thực tế, cảnh sát vẫn thường xuyên sử dụng laptop gắn trên bảng điều khiển xe. Dựa trên câu chữ của dự luật, dường như người dân vẫn có thể gắn điện thoại hoặc máy tính bảng lên xe và sử dụng chúng (miễn là không nhắn tin), bởi luật chỉ cấm hành vi "cầm trên tay".